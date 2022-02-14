"Гиркиных" расстреляют без колебаний, – МВД готово реагировать на попытки захвата админзданий
Источник:МВС
Министр внутренних дел Денис Монастырский обратился к украинцам из-за угроз со стороны России. Он заверил, что ситуация под контролем и призвал верить в ВСУ.
Глава МВД отметил, что 300 тысяч полицейских, нацгвардейцев, пограничников и спасателей ежедневно несут службу на защите внутренней безопасности Украины.
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МВД не допустит захвата админзданий
Монастырский подчеркнул, что несмотря на любые заявления о возможном распространении российской агрессии, никто не паникует и не боится. Каждый просто выполняет свою работу, чтобы украинцы были спокойными. "Мы верим в наши Вооруженные силы! Они вместе с дипломатами и разведчиками обеспечивают внешнюю безопасность Украины", – добавил чиновник.
Мы в МВД не допустим никаких сепаратистских проявлений вроде тех, что были весной 2014 года в Харькове, Луганске, Донецке,
– заверил министр.
"Повторения Славянска мы также не допустим! Если какой-то "гиркин" попытается захватить админздания, он будет расстрелян нашим спецназом без предупреждения и без всяких колебаний", – предупредил глава ведомства.Справка. Игорь Гиркин – это бывший главарь донецких боевиков. Он, в частности, руководил захватом Славянска, фактически начав войну на Донбассе.
Министр просит украинцев сохранять спокойствие
Кроме этого, Монастырский объяснил, как может помочь каждый гражданин. Первым делом министр попросил сохранять спокойствие и не паниковать. Мол, сейчас не 2014 год – Украина стала сильнее и организованней. "Во-вторых, каждый на своем месте должен выполнять свою ежедневную работу, чтобы функционировали школы, больницы, детские сады, предприятия", – отметил глава МВД.
Заявление командующего ООС
- Накануне к украинцам обратился и генерал-лейтенант Александр Павлюк, командующий Объединенных сил. Он заверил, что украинские защитники просчитывают все возможные сценарии развития событий.
- Павлюк отметил, что оккупанты цинично продолжают договоренности о перемирии. "Мы готовы своевременно и адекватно реагировать на потенциальные угрозы. Поэтому сохраняйте спокойствие и верьте ВСУ", – подчеркнул он.
Обращение Дениса Монастырского: смотрите видео