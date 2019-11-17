Расстрелял всех и покончил с собой: полиция США подозревает отца в убийстве семьи

В американском Сан-Диего, в Калифорнии, в результате стрельбы погибла семья из пяти человек.

На момент приезда медиков без признаков жизни были двое взрослых и трехлетний мальчик, сообщает The San Diego Union-Tribune.

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Еще троих детей госпитализировали, но спасти удалось лишь одного из них. 11-летний мальчик перенес операцию, сейчас он в критическом состоянии.

В полиции сообщили, что утром 16 ноября к ним поступило два вызова. Первый – из дома, где и состоялось массовое убийство: никто не говорил, но на заднем плане звучала ссора. Во второй раз вызов поступил уже от соседей, которые услышали выстрелы.



Насилие в семье является постоянной проблемой в Сан-Диего

По предварительной версии правоохранителей, мужчина расстрелял жену и детей, а затем повернул пистолет на себя. Следователи выясняют все детали трагедии.

Накануне в школе городка Санта-Кларита, что также в Калифорнии, 16-летний ученик устроил стрельбу в день своего рождения. За 16 секунд он успел убить двух подростков и ранить еще 3 человек. После этого парень выстрелил себе в голову.