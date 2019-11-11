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      14-летнюю девушку подозревают в жестоком убийстве в США: детали

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      Альберт Чернофф
      Альберт Чернофф / edition.cnn.com

      Полиция обнаружила мертвого местного зоозащитника в его доме в американском городе Филадельфия. Обвинения в убийстве мужчины выдвинули 14-летней девушке.

      Погибшим оказался 59-летний Альберт Чернофф, сообщает CNN.

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      Как сообщили правоохранители, 5 ноября они, приехав по вызову, обнаружили привязанное к кровати тело мужчины. У него была большая рана на голове и несколько порезов на груди.

      Выяснилось, что перед смертью Черноффа его дом посещала девушка-подросток. Полиция обнародовала видео с камер наблюдения, чтобы ее идентифицировать.

      Незадолго она сама появилась в отделении полиции – с матерью и двумя защитниками. 8 ноября ее задержали, предварительное слушание назначили на 27 ноября. Один из адвокатов девушки прокомментировал инцидент:

      Это очень печальная ситуация. Есть причина, почему полиция говорит немного,
      – подчеркнул Говард Тейлор.

      На вопрос, является ли она жертвой, он ответил, что "не сказал бы так", но и подчеркнул, что Чернофф "также не был абсолютно невиновным".

      Погибший был известным защитником животных в Филадельфии. Создатели документального фильма с его участием поделились коротким видео о Черноффе, в котором высоко оценили его "теплоту и привязанность".

      "Сегодня в мире стало холоднее без этого замечательного человека. Мы никогда не забудем тебя, Альберт. Мы потеряли милосердную душу", – говорится в публикации в Facebook.

      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости США Убийство Жертвы Криминальные новости Криминал Дети и несовершеннолетние
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