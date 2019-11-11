14-летнюю девушку подозревают в жестоком убийстве в США: детали

Полиция обнаружила мертвого местного зоозащитника в его доме в американском городе Филадельфия. Обвинения в убийстве мужчины выдвинули 14-летней девушке.

Погибшим оказался 59-летний Альберт Чернофф, сообщает CNN.

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Как сообщили правоохранители, 5 ноября они, приехав по вызову, обнаружили привязанное к кровати тело мужчины. У него была большая рана на голове и несколько порезов на груди.

Выяснилось, что перед смертью Черноффа его дом посещала девушка-подросток. Полиция обнародовала видео с камер наблюдения, чтобы ее идентифицировать.

Незадолго она сама появилась в отделении полиции – с матерью и двумя защитниками. 8 ноября ее задержали, предварительное слушание назначили на 27 ноября. Один из адвокатов девушки прокомментировал инцидент:

Это очень печальная ситуация. Есть причина, почему полиция говорит немного,

– подчеркнул Говард Тейлор.

На вопрос, является ли она жертвой, он ответил, что "не сказал бы так", но и подчеркнул, что Чернофф "также не был абсолютно невиновным".

Погибший был известным защитником животных в Филадельфии. Создатели документального фильма с его участием поделились коротким видео о Черноффе, в котором высоко оценили его "теплоту и привязанность".

"Сегодня в мире стало холоднее без этого замечательного человека. Мы никогда не забудем тебя, Альберт. Мы потеряли милосердную душу", – говорится в публикации в Facebook.