Нападение на полицейских: Сапьян объяснила, что Нацполиция расследует убийство, а ГБР - дезертирство
Недавно в Гайсинском районе Винницкой области двое мужчин открыли огонь по полицейским. Впоследствии мужчин задержали. В ГБР рассказали о деталях уголовных производств по этому делу.
Напомним, в результате стрельбы на Виннчине погиб 20-летний правоохранитель. Коллега погибшего полицейского получил ранения.
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Что рассказали в ГБР
Во вторник, 23 апреля, в эфире телемарафона советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян рассказывала, какое наказание грозит подозреваемым в нападении на полицейских в Винницкой области.
Она отметила, что на данном этапе, стоит внести определенную ясность в расследовании уголовных производств, чтобы не было путаницы.
Что касается по факту убийства – расследует Национальная полиция, ГБР расследует уголовное производство по факту дезертирства военнослужащих,
– объяснила Сапьян.
Советник по коммуникациям ГБР напомнила хронологию событий. "19 апреля этого года эти военнослужащие, отец и сын, самовольно покинули воинскую часть в Одесской области. Они украли табельный пистолет, а как оказалось, что и не только. Около 2 часов ночи 20 апреля в Винницкой области они попали в правоохранителей и убегают с места происшествия. Их задерживают 21 апреля в Одесской области. Они получили от ГБР подозрение в дезертирстве с оружием, осуществлено в условиях военного положения", – рассказала Сапьян.
Известно, что злоумышленникам избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.
Если говорим о наказании, которое они могут понести, после того, как обвинительный акт попадет в суд. То только дезертирство – от 5-12 лет лишения свободы. А если мы добавим еще факт посягательства на жизнь полицейского – то весьма вероятным остается пожизненное заключение,
– добавила она.
Журналисты поинтересовались, есть ли вероятность, что это дело, которое ведет полиция и ГБР, могут объединить.
"Если следствие и прокуратура, как процессуальный орган, будет считать, что так будет уместнее, то, конечно, я не исключаю такую возможность", – отметила советник по коммуникациям ГБР.
Военных, расстрелявших полицейских, задержали: основное
- В воскресенье, 21 апреля, удалось задержать нападавших задержать нападавших в Одесской области. Ими оказались отец и сын – Валерий и Виталий Василаке. В суде стало известно, что Максима Зарецкого застрелил 26-летний Виталий Василаке.
- Уже 22 апреля состоялось судебное заседание, на котором злоумышленникам избирали меру пресечения. Суд, по требованию прокуроров, установил для одного из подозреваемых в расстреле полицейских в Винницкой области безальтернативную меру пресечения. Он будет находиться под стражей 60 дней без права внесения залога.
- Преступники получили также подозрения и в дезертирстве. Как отметили в ГБР, нападавшие самовольно покинули воинскую часть в Одесской области, а также похитили табельный пистолет, который был закреплен за одним из них.