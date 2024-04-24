Рада проголосовала за растаможку в Дии в первом чтении

В среду, 24 апреля, Верховная Рада приняла законопроект №10380 о растаможке авто в Дии. "За" документ проголосовали 269 парламентариев.

Об этом сообщил Ярослав Железняк, народный депутат от фракции "Голос".

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Растаможка авто в Дии

Верховная Рада Украины сегодня проголосовала в первом чтении за законопроект, который даст возможность растаможивать автомобили в Дии.



Парламентарии проголосовал за растаможку в Дии в первом чтении / Фото Ярослав Железняк

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отреагировал на принятый документ и рассказал, что он предусматривает.

По его словам, этот закон позволит убрать из процесса оценки автомобиля человеческий фактор.

В общем, весь процесс растаможки будет происходить онлайн в несколько кликов. Дия поможет заполнять таможенную декларацию, подтянув информацию об автомобиле по VIN-коду.

Растаможка авто в Дии может быть показательным кейсом того, как меняется таможня, когда нет человеческого фактора,

– заявил Федоров.

Он добавил, что надеется на быстрое голосование и поддержку во время второго чтения.

На сайте Министерства цифровой трансформации также уже обнародовали подробную инструкцию, как онлайн будет происходить растаможка.

Как будет происходить процесс растаможивания онлайн

В Министерстве цифровой трансформации заявили, что

Пользователю достаточно будет авторизоваться в Дии, выбрать нужный сервис и ввести VIN-код, фактурную стоимость автомобиля и дополнительные сведения об авто. Дія рассчитает таможенные платежи на основе этих данных и сформирует таможенную декларацию. Пользователю останется проверить ее и подписать. После этого Дия передаст декларацию в таможню. Далее происходит поиск стоимости авто по заданным параметрам в Базе данных и возможна корректировка в четко определенных случаях. Затем пользователь должен оплатить таможенные платежи, банк перечислит эти средства на счет таможни и автомобиль может пересекать границу. В Министерстве цифровой трансформации заявили, что весь процесс растаможивания будет онлайн и продлится не более часа.Пользователю достаточно будет авторизоваться в Дии, выбрать нужный сервис и ввести VIN-код, фактурную стоимость автомобиля и дополнительные сведения об авто. Дія рассчитает таможенные платежи на основе этих данных и сформирует таможенную декларацию. Пользователю останется проверить ее и подписать. После этого Дия передаст декларацию в таможню. Далее происходит поиск стоимости авто по заданным параметрам в Базе данных и возможна корректировка в четко определенных случаях. Затем пользователь должен оплатить таможенные платежи, банк перечислит эти средства на счет таможни и автомобиль может пересекать границу.

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