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      "Растерялась": Приходько с упреками в сторону Порошенко объяснила, почему покинула эфир 5 канала

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      Приходько объяснила, почему она покинула эфир "5 канала"
      Приходько объяснила, почему она покинула эфир "5 канала" / "Главком"

      Бывшая певица и ныне член "Батькивщины" утверждает, что ведущая программы "Рандеву" Янина Сколова спровоцировала ее покинуть эфир, поскольку унижала ее лидера Юлию Тимошенко и манипулировала информацией. Также она подчеркнула, что такая риторика президентского канала, видимо, свидетельствует о том, что Порошенко всеми способами хочет остаться у власти.

      Ранее 24 канал сообщал, что бывшая украинская певица и новоиспеченный политик Анастасия Приходько со скандалом покинул эфир программы "Рандеву", выходящей на "5 канале". Кроме того, во время разговора с ведущей ей постоянно подсказывали из-за кадра спутники. Также журналистка неоднократно ловила экс-певицу на манипуляционных заявлениях и заученных фразах.

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      Хотя передача вышла в эфир вечером 10 ноября и уже успела получить немалый резонанс, однако реакция и объяснения Приходько появились только сейчас.

      Как заметила бывшая исполнительница на своей странице в Facebook, участие в съемках этой программы она брала и раньше, и была настроена на конструктивный диалог.

      "Конечно, я понимала, что этот канал принадлежит господину Порошенко, а я нахожусь в команде Юлии Тимошенко. Но тем не менее, была уверенной, что эфир будет построен на взаимном уважении и уважении к моим политическим партнерам", – отметила Приходько.

      Как заверила экс-певица, на всех эфирах она всегда говорит: "Я – не политик, и только становлюсь на этот путь. Конечно, мне нужно многому учиться, что я и делаю".

      Но даже при этом, я не была готова к такому натиску в адрес Юлии Тимошенко. Вопрос был построен так, чтобы, прежде всего, унизить человека, которого не было в студии и манипулировать информацией. Откровенно говоря, я не ждала такой подход и растерялась. В моем понимании бездоказательное обвинение Юлии Тимошенко во всех проблемах в Украине – это, как минимум, подло,
      – отметила представительница "Батькивщины".

      В то же время она выразила мнение, что унизить, манипулировать информацией и откровенно говорить неправду, – это пожалуй риторика президентского канала, которая построена именно на этом.

      "Я благодарю всех за такой урок. Но главный вывод, который я сделала после моего первого эфира с политическим подтекстом, заключается в том, что господин Порошенко и его команда используя все свои информационные возможности, и дальше будут вести свою лживую и подлую игру в надежде остаться при власти", – подытожила Приходько.

      Напомним, в середине октября появилась информация, что Анастасия Приходько решила покинуть сцену. Такой шаг она объяснила тем, что устала слушать, когда ее называют неформатом, поэтому решила уделить больше времени себе. Правда, через некоторое время Приходько потрясла еще одним заявлением – оказалось, что она присоединилась к "Батькивщине" Юлии Тимошенко. Как впоследствии пояснила новоиспеченный политик, находясь в политике, она петь не будет, в отличие от других представителей сцены: Святослава Вакарчука, Русланы Лыжичко и Златы Огневич.

      Теги: Новости Украины Новости политики LifeStyle Петр Порошенко Анастасия Приходько Медиа Юлия Тимошенко ВО Батьківщина
      Источник: 24 канал
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