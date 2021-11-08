Растраты в 23 миллиона: министра обороны времен Януковича Саламатина заочно арестовали

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал министра обороны времен Януковича Дмитрия Саламатина. Аналогичное решение приняли и в отношении Дмитрия Перегудова.

Соответствующее решение 7 октября принял следственный судья ВАКС. Их подозревают в растрате денег.

Заметьте ГПУ объявила о подозрении в преступлении экс-министру обороны времен Януковича

Суд заочно арестовал Саламатина и Перегудова

Высший антикоррупционный суд заочно отправил под стражу:

экс-министра обороны времен Виктора Януковича, экс-главу "Укроборонпрома" и экс-гендиректора "Укрспецэкспорта" Дмитрия Саламатина;

еще одного бывшего руководителя "Укрспецэкспорта" Дмитрия Перегудова.

Их обоих подозревают в растрате более 23,87 миллиона долларов,

– говорится в сообщении.

Следствию известно, что они заключили агентское соглашение с оффшорной компанией General Dynamics Ltd. Она должна была помогать в заключении договоров и способствовать их выполнению с Минобороны Казахстана.

На самом же деле фактически фирма ничего не делала, однако средства за это получила.

Что известно о деле Саламатина