Растраты в 23 миллиона: министра обороны времен Януковича Саламатина заочно арестовали
Источник:телеграм "NABU Daily by Олег Новиков"
Высший антикоррупционный суд заочно арестовал министра обороны времен Януковича Дмитрия Саламатина. Аналогичное решение приняли и в отношении Дмитрия Перегудова.
Соответствующее решение 7 октября принял следственный судья ВАКС. Их подозревают в растрате денег.
Заметьте ГПУ объявила о подозрении в преступлении экс-министру обороны времен Януковича
Суд заочно арестовал Саламатина и Перегудова
Высший антикоррупционный суд заочно отправил под стражу:
- экс-министра обороны времен Виктора Януковича, экс-главу "Укроборонпрома" и экс-гендиректора "Укрспецэкспорта" Дмитрия Саламатина;
- еще одного бывшего руководителя "Укрспецэкспорта" Дмитрия Перегудова.
Их обоих подозревают в растрате более 23,87 миллиона долларов,
– говорится в сообщении.
Следствию известно, что они заключили агентское соглашение с оффшорной компанией General Dynamics Ltd. Она должна была помогать в заключении договоров и способствовать их выполнению с Минобороны Казахстана.
На самом же деле фактически фирма ничего не делала, однако средства за это получила.
Что известно о деле Саламатина
- В сентябре 2021 года НАБУ объявило в международный розыск экс-министра обороны Дмитрия Саламатина, подозреваемого в хищении 23 миллионов долларов.
- Перегудов тоже в розыске. Его подозревают в том, что он, будучи гендиректором "Укрспецэкспорта" и Укроборонпрома, в 2010 – 2012 годах нанес госбюджету ущерб на 23, 87 миллиона долларов и присвоил их.
- Подозрение Саламатину и его сообщникам объявили в январе и марте 2019 года соответственно.