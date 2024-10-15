Что означает ратификация договора о партнерстве между Россией и КНДР: в ЦПД объяснили

Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей. Это соглашение российский и северокорейский руководители подписали еще в июне в Пхеньяне.

Этот договор де-факто означает создание военного альянса между Россией и КНДР. Об этом написали в Центре противодействия дезинформации.

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Что может принести ратификация договора между Россией и КНДР

В ЦПД отметили, что в договоре между Россией и КНДР содержится пункт об оказании помощи "всеми имеющимися средствами" в случае нападения на одну из стран-участниц.

Законодательное закрепление договоренностей с КНДР позволит России упростить поставки северокорейского оружия и делать это открыто, а также объединить усилия для обхода западных санкций,

– отметили в центре.

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что примечательно, что Путин инициирует ратификацию договора на фоне заявлений о присутствии северокорейских военных в армии России, что по сути означает приобщение КНДР к войне на стороне страны-агрессора.

"Таким образом, он (Владимир Путин – 24 Канал) сигнализирует об усилении глобального альянса против Запада", – говорится в заметке.

В ЦПД отметили, что, наращивая сотрудничество с государствами-изгоями и террористическими режимами, Россия продолжает подрывать основы глобальной безопасности.