Разбитые машины и погибший лось: на Ровненщине произошло ужасное ДТП

Вблизи села Федоровка Ровненской области вечером 27 ноября на дорогу выбежал лось. Животное вызвало аварию с участием двух автомобилей.

В Государственную службу по чрезвычайным ситуациям сообщение об аварии поступило в 19:15. ДТП произошло на 279-м километре автодороги М-07 Киев – Ковель – Ягодин.

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ДТП на Ровенщине

Авария произошла недалеко от села Федоровка Сарненского района. Туда сразу выехали спасатели.

На месте они увидели 2 поврежденных автомобиля марок Skoda Superb и Mersedes-Bens C220. Жертв и пострадавших среди людей не было.

Чтобы не допустить возникновения возгорания, спасатели отключили клеммы аккумуляторных батарей в обеих машинах.

Причиной аварии стал лось

По словам водителей поврежденных автомобилей, на дорогу внезапно из леса выбежал лось. Его сбил один из автомобилей. Животное по инерции отбросило на встречную полосу движения. Там на лося наехал водитель другой машины.

К сожалению, животное спасти не удалось – лось погиб на месте инцидента.

Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.

ДТП с участием лося и 2 авто: Фото ГСЧС