Разбитые танки и техника: как выглядят окрестности Угледара – спутниковые фото от Maxar

Американская компания Maxar Technologies показала, как выглядят окрестности Угледара в Донецкой области, где недавно российские войска понесли колоссальные потери во время провального наступления.

Два фото, датированных 8 февраля, опубликовали сегодня, 13 февраля. На них видна бронетехника, расположенная вдоль лесополосы к Юго-востоку от Угледара.

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Первое фото: районы интенсивного артиллерийского обстрела полей к югу от Угледара в районе села Павловка.



На фото видны следы от интенсивных артиллерийских обстрелов.

Второе и третье фото: очевидно, российские танки и бронетехника вдоль полос деревьев в полях юго-восточнее Угледара, а также в жилых районах в Кирилловке.



Разбитая российская техника возле Угледара / Фото Maxar



Заброшенная техника россиян / Фото Maxar

Российские оккупационные войска продолжают штурм на Угледарском направлении, однако несут значительные потери. По данным спикера объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковника Алексея Дмитрашковского, только за прошлую неделю украинские защитники уничтожили 130 единиц техники.

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