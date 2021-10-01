Об этом в авторской программе "Перекрестный допрос" с Екатериной Соляр на 24 канале сказала советник главы "Нафтогаза" по международным вопросам Светлана Залищук. По ее словам, компания планирует сотрудничать с европейскими компаниями.

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"Мы сможем разблокировать монополию России из Центральной Азии, потому что они сейчас сознательно блокируют монопольным способом этот газ", – отметила Залищук.

Новые условия для европейского рынка

Советник Юрия Витренко подчеркнула, что "независимых" добытчиков газа в России блокируют. Если бы компаниям дали возможность, то даже "Роснефть" могла бы прокачивать газ через Украину.

Долгосрочное сотрудничество с европейским бизнесом изменит ситуацию для Украины и "Северный поток-2" уже не будет угрозой. В то же время в Европе появится альтернативный способ диверсифицированной доставки газа из России.

Им это – дешевле, короче и безопаснее, потому что у нас есть подземные газовые хранилища, которые можно выгодно использовать. Светлана Залищук Советник главы "Нафтогаза" по международным вопросам

Представитель "Нафтогаза" добавила, что такое сотрудничество создаст новые условия функционирования европейского рынка газа. Мол, есть рынок с украинскими потребителями, которым можно его продавать.

"Северный поток-2": последние новости

Россия заявила о завершении строительства газопровода в начале сентября 2021 года.

Советник главы "Нафтогаза" Елена Зеркаль отметила, что запустить "Северный поток-2" невозможно без сертификации.

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что транзит газа через Украину является обязательным условием сертификации российского газопровода.

В то же время США могут ввести санкции против "Северного потока-2" до конца 2021 года.

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