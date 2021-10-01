Об этом в авторской программе "Перекрестный допрос" с Екатериной Соляр на 24 канале сказала советник главы "Нафтогаза" по международным вопросам Светлана Залищук. По ее словам, компания планирует сотрудничать с европейскими компаниями.
Актуально Тарифы не будут повышать: правительство, "Нафтогаз" и Ассоциация городов Украины подписали меморандум
"Мы сможем разблокировать монополию России из Центральной Азии, потому что они сейчас сознательно блокируют монопольным способом этот газ", – отметила Залищук.
Новые условия для европейского рынка
Советник Юрия Витренко подчеркнула, что "независимых" добытчиков газа в России блокируют. Если бы компаниям дали возможность, то даже "Роснефть" могла бы прокачивать газ через Украину.
Долгосрочное сотрудничество с европейским бизнесом изменит ситуацию для Украины и "Северный поток-2" уже не будет угрозой. В то же время в Европе появится альтернативный способ диверсифицированной доставки газа из России.
Им это – дешевле, короче и безопаснее, потому что у нас есть подземные газовые хранилища, которые можно выгодно использовать.
Представитель "Нафтогаза" добавила, что такое сотрудничество создаст новые условия функционирования европейского рынка газа. Мол, есть рынок с украинскими потребителями, которым можно его продавать.
"Северный поток-2": последние новости
- Россия заявила о завершении строительства газопровода в начале сентября 2021 года.
- Советник главы "Нафтогаза" Елена Зеркаль отметила, что запустить "Северный поток-2" невозможно без сертификации.
- Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что транзит газа через Украину является обязательным условием сертификации российского газопровода.
- В то же время США могут ввести санкции против "Северного потока-2" до конца 2021 года.
Полное интервью со Светланой Залищук: смотрите видео