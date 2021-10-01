Про це в авторській програмі "Перехресний допит" із Катериною Соляр на 24 каналі сказала радниця голови "Нафтогазу" з міжнародних питань Світлана Заліщук. За її словами, компанія планує співпрацювати з європейськими компаніями.

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"Ми зможемо розблокувати монополію Росії з Центральної Азії, тому що вони зараз свідомо блокують у монопольний спосіб цей газ", – наголосила Заліщук.

Нові умови для європейського ринку

Радниця Юрія Вітренка підкреслила, що "незалежних" видобувників газу в Росії блокують. Якби компаніям дали можливість, то навіть "Роснефть" могла б прокачувати газ через Україну.

Довгострокова співпраця з європейським бізнесом змінить ситуацію для України й "Північний потік-2" уже не буде загрозою. Водночас у Європі з'явиться альтернативний спосіб диверсифікованої доставки газу з Росії.

Їм це – дешевше, коротше й безпечніше, бо у нас є підземні газові сховища, які можна вигідно використовувати. Світлана Заліщук Радниця голови "Нафтогазу" з міжнародних питань

Представниця "Нафтогазу" додала, що така співпраця створить нові умови функціонування європейського ринку газу. Мовляв, є ринок з українськими споживачами, яким можна його продавати.

"Північний потік-2": останні новини

Росія заявила про завершення будівництва газопроводу на початку вересня 2021 року.

Радниця голови "Нафтогазу" Олена Зеркаль зазначила, що запустити "Північний потік-2" неможливо без сертифікації.

Голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив, що транзит газу через Україну є обов'язковою умовою сертифікації російського газопроводу.

Водночас США можуть запровадити санкції проти "Північного потоку-2" до кінця 2021 року.

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