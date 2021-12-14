Разблокировка закупок оружия через НАТО: Кулеба заявил, что Киев и Берлин ведут переговоры
Источник:"Европейская правда"
Киев пытается убедить Берлин разблокировать закупку Украиной вооружения с помощью механизмов НАТО. Сейчас продолжаются переговоры по этому поводу.
О разговорах между странами рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя информацию о блокировке покупки оружия.
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Переговоры Германии и Украины по закупке вооружения
Кулеба напомнил, что еще во времена, когда он был вице-премьером по евроинтеграции, Украина присоединилась к программе НАТО по закупкам оружия.
В Альянсе есть аналог ProZorro, через которій подают заявку и проводят закупки. Однако, отметил министр, эти закупки требуют и политического одобрения. В случае с Украиной проблемы возникли из-за позиции определенных стран.
Вчера (13 декабря – 24 канал) у меня были переговоры с моей коллегой Анналеной Бербок, в частности по этому вопросу. Мы единодушны о том, что любую проблему можно решить дипломатическими инструментами,
– отметил глава МИД.
Он также добавил, что Бербок имеет однозначную позицию по российскому газопроводу "Северный поток-2". Министр убеждена, что трубопровод должен соответствовать Третьему энергетическому пакету ЕС "не только по букве, но по его духу".
Германия блокирует закупку Украиной вооружения: коротко
- На днях Министр обороны Алексей Резников рассказал Financial Times, что Берлин в ноябре заблокировал приобретение Украиной винтовок против беспилотников и антиснайперских систем через агентство закупок НАТО.
- Впоследствии издание Bild опубликовало материал, в котором говорилось, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично месяцами блокировала поставку Украине вооружения в рамках НАТО. Вето касалось 90 крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 из США и 20 комплексов противодействия дронам EDM4S-UA из Литвы.
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