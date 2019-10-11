13:17
11 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО УКРАИНА – ЛИТВА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Испанский агент Навальный. Россия победила в свободе слова
      Вєсті Кремля
      21:10, 10 октября
      Вести.UA: Мендель спасает святой покой Зеленского. Кому молятся в "Слуге народа"
      Вєсті.UA
      19:34, 10 октября
      Разбойники в погонах: кто скрывается за новыми грабежами украинцев
      ЦРУ
      13:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы ЦРУ
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО УКРАИНА – ЛИТВА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Разбойники в погонах: кто скрывается за новыми грабежами украинцев

      ЦРУ 48 Читати новину українською

      В Украине набирает обороты новая рейдерская схема. "Черные" регистраторы, которые через мгновение могли лишить украинцев квартиры или компании, уже не в тренде. Какую цену украинцы платят за мошенничество чиновников и кто возглавил новую схему – читайте в расследовании программы "ЦРУ".

      Наглый арест зерна селян

      В команду "ЦРУ" поступает множество заявлений о рейдерских захватах в Украине, среди них были и сообщения о компании "Агроинвестгруп". Первое, что пришло в голову, что это – обычная полукриминальная разборка. Ведь владельцы этого гигантского холдинга сначала принимали зерно у тысячи фермеров на собственные элеваторы для дальнейшей реализации, а дальше:

      "Фермер сдает зерно, берется пакет документов, там есть имущество на таком-то элеваторе. Затем эти документы передаются на порт, мы передали импорт, потом государству выставляется вопрос по возврату НДС", – пояснил адвокат Ростислав Попович.

      К слову: Как частные фирмы получают прибыль от государственной земли: шокирующее расследование

      По словам адвоката, объемы достаточно большие, а зерно, которое находится на элеваторе, никуда не выходит. "Де-факто, ездят просто документы и на этом зарабатываются деньги", – добавил Попович.

      То есть, обычная схема с избежания уплаты НДС. Таких историй тысячи случаются они почти каждый день, если бы не одно но: вместо того, чтобы просто арестовать элеваторы и вести себе расследование, прокуроры, почему-то, прежде всего, арестовали зерно обычных селян, которые о сделках с НДС ни сном, ни духом не ведали .

      Как состоялась схема грабежа

      Первым в этой истории нам удалось найти адвоката пострадавших селян Ростислава Поповича. Он объяснил нам, что случилось с сотнями фермеров, которым не повезло сдать свое зерно на элеваторы "Агроинвестгруп".

      попович
      Ростислав Попович

      "Для общего понимания, к примеру, ставим на стоянку автомобиль – один, второй, третий. Мы являемся владельцами этих авто. Завтра появляются правоохранительные органы и накладывают арест на стоянку и на имущество, которое там расположено. Затем передают ваш автомобиль третьему лицу", – пояснил адвокат.

      Следует знать: Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они

      Мало того, что сам факт ареста зерна селян вызывает, мягко говоря, недоумение, ведь не в селянах же дело, в сделках владельцев элеваторов, так еще и само зерно продали в четыре раза дешевле.

      Схема с регистраторами, чтобы вы понимали, она ушла в прошлое. Есть новая схема, когда накладывают арест на имущество, передают его на хранение в АРМА, АРМА его продает по значительно заниженной цене и все,
      – отметил Попович.

      Торги по арестованному у селян зерну можно найти на сайте АРМА.

      арма торги зерно
      Торги по арестованному зерну

      Из четырех желающих принять участие в торгах – двух отклонили, одному вернули взнос.


      Из четырех желающих – двух отклонили, одному вернули залог

      Единственному участнику торгов, который на них остался, продали 4,5 тысячи тонн зерновых менее чем за 9 миллионов гривен. В то же время, стоило все это добро на тот момент более 35 миллионов.


      Лишь одному продали зерно меньше чем за 9 миллионов гривен

      "Через схему с АРМА это все имущество продается третьим лицам за 25% стоимости этого имущества. Получается, что фермеры не просто в минусе, а им нанесли реальный ущерб", – отметил адвокат.

      Главными участниками этой схемы являются:

      • ГПУ – которая арестовала зерно фермеров и передала его агентства АРМА в "управление".

      • АРМА – без разрешения суда быстренько выставила на продажу через платформу СЕТАМ.

      • СЕТАМ – продала зерно в четыре раза дешевле, чем оно стоило.

      Больше – смотрите в программе.

      blog_ava
      Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
      сегодня
      92724
      Теги: Новости Украины Рынок земли ГПУ Бизнес Расследования ЦРУ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Лауреат Нобелевской премии по литературе-2018: что известно об украинском происхождении Токарчук
      сегодня , 12:50 Лауреат Нобелевской премии по литературе-2018: что известно об украинском происхождении Токарчук
      Анастасія Манюхіна 303
      Білорусь віддаляється від Росії, – Daily Time
      сегодня , 12:00 Білорусь віддаляється від Росії, – Daily Time
      Світові Медіа 705
      Почему Турция отправила войска в Сирию и как отреагировал мир
      сегодня , 11:08 Почему Турция отправила войска в Сирию и как отреагировал мир
      Світлана Попова 933
      Сборная Украины в двух шагах от Евро-2020: анонс матча Украина – Литва
      сегодня , 10:10 Сборная Украины в двух шагах от Евро-2020: анонс матча Украина – Литва
      Ігор Саджениця 231
      Разведение состоится, но войну это не остановит, – Дейнега
      сегодня , 08:58 Разведение состоится, но войну это не остановит, – Дейнега
      Світлана Попова 483
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук