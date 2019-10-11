Разбойники в погонах: кто скрывается за новыми грабежами украинцев

В Украине набирает обороты новая рейдерская схема. "Черные" регистраторы, которые через мгновение могли лишить украинцев квартиры или компании, уже не в тренде. Какую цену украинцы платят за мошенничество чиновников и кто возглавил новую схему – читайте в расследовании программы "ЦРУ".

Наглый арест зерна селян

В команду "ЦРУ" поступает множество заявлений о рейдерских захватах в Украине, среди них были и сообщения о компании "Агроинвестгруп". Первое, что пришло в голову, что это – обычная полукриминальная разборка. Ведь владельцы этого гигантского холдинга сначала принимали зерно у тысячи фермеров на собственные элеваторы для дальнейшей реализации, а дальше:

"Фермер сдает зерно, берется пакет документов, там есть имущество на таком-то элеваторе. Затем эти документы передаются на порт, мы передали импорт, потом государству выставляется вопрос по возврату НДС", – пояснил адвокат Ростислав Попович.

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По словам адвоката, объемы достаточно большие, а зерно, которое находится на элеваторе, никуда не выходит. "Де-факто, ездят просто документы и на этом зарабатываются деньги", – добавил Попович.

То есть, обычная схема с избежания уплаты НДС. Таких историй тысячи случаются они почти каждый день, если бы не одно но: вместо того, чтобы просто арестовать элеваторы и вести себе расследование, прокуроры, почему-то, прежде всего, арестовали зерно обычных селян, которые о сделках с НДС ни сном, ни духом не ведали .

Как состоялась схема грабежа

Первым в этой истории нам удалось найти адвоката пострадавших селян Ростислава Поповича. Он объяснил нам, что случилось с сотнями фермеров, которым не повезло сдать свое зерно на элеваторы "Агроинвестгруп".



Ростислав Попович

"Для общего понимания, к примеру, ставим на стоянку автомобиль – один, второй, третий. Мы являемся владельцами этих авто. Завтра появляются правоохранительные органы и накладывают арест на стоянку и на имущество, которое там расположено. Затем передают ваш автомобиль третьему лицу", – пояснил адвокат.

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Мало того, что сам факт ареста зерна селян вызывает, мягко говоря, недоумение, ведь не в селянах же дело, в сделках владельцев элеваторов, так еще и само зерно продали в четыре раза дешевле.

Схема с регистраторами, чтобы вы понимали, она ушла в прошлое. Есть новая схема, когда накладывают арест на имущество, передают его на хранение в АРМА, АРМА его продает по значительно заниженной цене и все,

– отметил Попович.

Торги по арестованному у селян зерну можно найти на сайте АРМА.



Торги по арестованному зерну

Из четырех желающих принять участие в торгах – двух отклонили, одному вернули взнос.



Из четырех желающих – двух отклонили, одному вернули залог

Единственному участнику торгов, который на них остался, продали 4,5 тысячи тонн зерновых менее чем за 9 миллионов гривен. В то же время, стоило все это добро на тот момент более 35 миллионов.



Лишь одному продали зерно меньше чем за 9 миллионов гривен

"Через схему с АРМА это все имущество продается третьим лицам за 25% стоимости этого имущества. Получается, что фермеры не просто в минусе, а им нанесли реальный ущерб", – отметил адвокат.

Главными участниками этой схемы являются:

• ГПУ – которая арестовала зерно фермеров и передала его агентства АРМА в "управление".

• АРМА – без разрешения суда быстренько выставила на продажу через платформу СЕТАМ.

• СЕТАМ – продала зерно в четыре раза дешевле, чем оно стоило.

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