"Разбомбить к чертям": Трамп предложил, как поступить с оставленным вооружением в Афганистане

Экс-президент США Дональд Трамп возмущен операцией вывода войск из Афганистана. Действия администрации Байдена политик назвал крайне некомпетентными. Больше всего Трампа беспокоит военное снаряжение, которое американцы оставили на афганской территории.

Об этом бывший глава Белого дома написал в телеграме. Его аккаунт в соцсети обозначен, как такой, который может содержать недостоверную информацию.

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Мы должны либо войти, либо разбомбить все, – Трамп

На вооружение и снаряжение, отметил Трамп, потратили 85 миллиардов долларов. По мнению предшественника Байдена, Вашингтон должен требовать возвращения оставленного.

Если оно не будет возвращено, мы должны либо войти, демонстрируя весомую военную силу, и забрать его, либо как минимум разбомбить его к чертям,

– сказал Трамп.

Политик не обошел случая подчеркнуть, что никогда еще выход из войны не происходил столь некомпетентно, как при администрации Байдена.

Накануне США завершили вывод войск из Афганистана

Отметим, что вечером 30 августа Пентагон подтвердил, что США завершили вывод войск из Афганистана. Миссия американцев длилась 19 лет, 10 месяцев и 25 дней.

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Аэропорт Хамида Карзая сразу перешел под контроль талибов. Однако в США говорят, что будут продолжать попытки эвакуировать тех граждан, которые хотят уехать. Пока что никакого движения в воздушном пространстве над аэродромом нет.

Текст публикации Дональда Трампа:

Никогда в истории выход из войны не происходил так плохо или неумело, как выход из Афганистана при администрации Байдена. В дополнение к очевидному, следует потребовать немедленного возврата всего военного оборудования Соединенным Штатам, и это касается каждой копейки из 85 миллиардов долларов стоимости. Если его не передадут обратно, мы должны либо вступить и продемонстрировать военную силу и получить его, либо, по крайней мере, разбомбить все к чертям. Никто никогда не думал, что такая глупость, как этот слабый выход, возможна!