Разбомбленную школу в Белогоровке показали на спутниковых фото

Россияне 7 мая разбомбили школу в селе Белогоровка в Луганской области. Там скрывались местные люди.

Глава Луганской области Сергей Гайдай заявлял, что школа от удара просто сложилась. Погибли около 60 человек.

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Как выглядит школа на снимках спутника

Спутниковые фотографии сделала американская компания Planet Labs PBC. На них можно увидеть, что школу российские захватчики просто сравняли с землей, выпустив бомбу.

Специалисты опубликовали 2 фото. На одном видно, как школа выглядела до нападения на нее. Здесь она расположена в центре фотографии справа.



Такой вид местности до атаки / Фото Planet Labs PBC

Второе фото показывает ее вид после ужасного удара.



Так выглядит местность после удара россиян / Planet Labs PBC

Также россияне ударили по еще одному селу Луганщины, по Шипилово. Там в подвале двухэтажного дома тоже скрывались местные люди. 11 человек имели шансы на спасение, как отмечал глава ОВА Сергей Гайдай. Однако с ними потеряли связь опять же из-за обстрелов российских оккупантов. Их судьба остается неизвестной.

Что известно об ударе по школе в Белогоровке

О таком циничном и подлом ударе по школе от российских оккупантов говорил и президент Владимир Зеленский в видеообращении. По его словам, удар был прицелен именно по школе. Ведь россияне накануне 9 мая забыли о слогане "мир для всех". Он заверил, что Украина и мир напомнят об этом.

Сергей Гайдай же сообщал на следующий день после удара, что в поселке и вокруг продолжаются бои. Они очень тяжелые, обстрелы тоже постоянны. Поэтому до сих пор разобрать завалы школы было невозможно. Таким образом, все меньше шансов помочь тем, кто мог выжить.

В общем, ситуация на Луганщине очень сложная. По региону россияне бьют просто безжалостно и почти без перерыва, равняя его с землей. Также они хотят отрезать регион и уже обустроили для этого переправу через реку. Туда даже стащили технику.

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