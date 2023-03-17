Непокоренный Славянск и освобожденные Изюм и Лиман: репортаж с Востока Украины

Жестокая война, развязанная Россией, прошлась по территории Востока нашей страны. В приграничных с агрессором областях сейчас трудно найти населенный пункт, до которого не дотянулась рука Москвы.

Для тех, кто вдали от линии фронта, трудно представить, что такое вообще возможно и что люди на такое способны. 24 Канал предлагает вашему вниманию репортаж с несокрушимого Востока Украины.

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Непокоренный Славянск и освобожденные Изюм и Лиман: видеорепортаж с Востока Украины

Изюм: уничтожен, но непокорен

Наша поездка начиналась во Львове, так что первые отголоски войны появились уже на Житомирской трассе под Киевом. Российские войска зашли сюда еще в марте 2022 года, пытаясь окружить украинскую столицу.

О тяжелых боях, развернувшихся на отрезке трассы примерно в 36 километров между Заваловкой и Стоянкой, до сих пор напоминают разрушенные здания. Но, к счастью, украинским войскам удалось отбросить врага от столицы – Киев избежал окружения и, более того, оккупации.

К сожалению, этого нельзя сказать о Харьковской области. Значительная часть области весной 2022 года очутилась под российской оккупацией. На нашем пути это отрезок трассы из Харькова до Славянска – от Рогани до севера Донецкой области.

Худший отпечаток Россия здесь оставила на Изюме. Город, население которого в довоенное время составляло почти 50 тысяч человек, сейчас практически стерт с лица земли.

Пытаясь "освободить" город, российская армия постоянно бомбила Изюм с помощью авиации. По данным местных властей, в результате действий врага после 6-месячной оккупации в городе осталось всего около 10 тысяч жителей.

Уничтоженный оккупантами Изюм / Фото Василия Денисюка, 24 Канал

После оккупации и жестоких боев за Изюм сейчас в городе уничтожены оба моста, соединяющих две его части через реку Северский Донец.



Уничтоженный мост в Изюме / Фото Василия Денисюка, 24 Канал

Невооруженным глазом в Изюме можно заметить и "подарки братского народа" в виде развалин на местах, где когда-то стояли многоэтажки. А еще в городе встречаются дома, полностью уничтоженные вместе с подвалом!



Дом в Изюме, разрушенный вплоть до подвала / Фото Василия Денисюка, 24 Канал

Уже в Харьковской области мы увидели ужасающие вещи, совершенные россиянами. Трудно и представить, что ждет нас дальше.

Впрочем, у нас четкая цель поездки – передать военным 66 отдельной механизированной бригады дрон Matrice 300 RTK. На него мы собрали более 580 тысяч при поддержке читателей и зрителей 24 Канала, подписчиков "Першої приватної мемарні" и просто друзей в соцсетях. Спасибо за то, что поддерживаете наши сборы.

Славянск: "здесь войны нет"

Настоящим открытием для тех, кто впервые с момента полномасштабного вторжения приехал в Донецкую область, может стать Славянск. Вместе с Краматорским районным центром оба города стали форпостом жизни на украинском Донбассе.

Именно здесь в 2014 году началась война на Донбассе, которую Россия развязывала руками пророссийских элементов местного населения. Врага удалось прогнать, а Славянск несокрушимо стоит и сегодня.

Признаюсь честно: я ожидал увидеть чуть ли не город-призрак со сплошными блокпостами, где, пожалуй, мы будем единственными в городе одетыми не в пиксель. В то же время Славянск очень приятно удивил.

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Это началось еще со Львова, когда мы начали искать жилье для ночлега. Сначала казалось, что найти в городе хоть какую-то уцелевшую крышу над головой – задача если не невозможная, то, по меньшей мере, сверхсложная.

Но выяснилось, что все совсем наоборот. В городе огромный выбор жилья, которое можно арендовать на ночь, сутки или более длительный период. Правда, цены примерно как во Львове. Этот факт снова вызвал удивление, а потом все стало на свои места.

Как выяснилось, найти свободное жилье в Славянске – еще одно испытание. Откуда такой спрос? Сюда часто приезжают отдохнуть военные, у которых несколько свободных дней. Также Славянск давно облюбовали родственники и друзья военных, приезжающих сюда на встречи.

Несокрушимый Славянск / Фото Василия Денисюка, 24 Канал

Сейчас Славянск – абсолютно живой город. Гражданские и военные здесь разгуливают по улицам города, гуляют в парках, отдыхают в кафе или просто заезжают за продуктами из соседних населенных пунктов.

Сразу трудно сказать, что еще буквально несколько месяцев назад российские позиции были в чуть более 11 километрах от города. Сейчас же врага отбросила не менее чем на 30 километров от Славянска.

Славянск в окружении оккупированных и освобожденных территорий / Скриншот из DeepStateMAP

На мое искреннее удивление военные лишь улыбаются и говорят: "Это же Славянск. Здесь войны нет". Для многих из них этот город стал единственным утешением в жестоких военных буднях. И это без иронии, именно так выглядят все диалоги:

– Я поражен, что здесь такой большой выбор жилья для аренды и такой большой спрос на него.

– Так это же Славянск. Здесь войны нет.

* * *

- То есть? В самом деле, в Славянске можно заказать доставку еды?

– Конечно, здесь войны же нет.

* * *

– А часто вы здесь бываете?

– Да нет, мы чаще там – на войне.

* * *

– Я думал, что всю ночь проведу под канонаду взрывов. А оказывается, в Славянске удивительно спокойно.

– Так это все там, на войне. Здесь такого нет.

* * *

Признаюсь честно, перед поездкой я даже спрашивал у военных, можно ли где-то найти свободное место в подвале для ночлега. В Славянске ездят такси, работает почта, кафе, доставка суши и пиццы. И в самом деле, будто и нет войны.

К слову, место для ночлега мы нашли. Очень интересно, как поселение происходит в Славянске. Агент просто сбрасывает адрес квартиры и подсказку, где спрятаны ключи от нее, а также номер карты, куда скинуть деньги за проживание.

Славянск таким нам и запомнился – городом, где все построено исключительно на доверии.

Лиман: ни шагу в сторону

В сентябре 2022 года, пока продолжалась молниеносная операция по деоккупации Харьковской области, украинские войска "под шумок" отбросили врага подальше от Славянска. Тогда россияне побежали из Лимана в Кременную и аж за Макеевку Луганской области.

В настоящее время наши военные несокрушимо держат этот участок фронта, несмотря на мечты врага вернуть под свой контроль Лиман, чтобы вновь создать угрозу для Славянска.

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К сожалению, сейчас Лиман действительно напоминает город-призрак. Если в довоенные времена здесь жили более 20 тысяч человек, то сейчас их от силы осталось несколько сотен. О том, что в городе ты увидишь ужасающие зверства русской орды, становится ясно еще на подъезде к нему.

Здесь прямо на дороге, соединяющей Лиман с Райгородком и Славянском, россияне расстреляли целую колонну гражданских автомобилей. Военные говорят, что стреляли, вероятно, из вооружения БТР.

На всех сожженных авто характерные следы, указывающие, что прилетело прямо в зад автомобиля. Таким образом оккупанты цинично убили десятки гражданских, пытавшихся уйти от оккупации.

Уничтоженная колонна авто под Лиманом / Фото Василия Денисюка, 24 Канал

Россияне решили не щадить гражданских и когда бежали из города. Почти все поля вокруг Лимана и места рядом с дорогой в самом городе заминированы. На таких сюрпризах врага здесь подорвались уже десятки гражданских и военных.

Так что военные четко запретили сходить с основных дорог хотя бы на метр. "Если хотите какие-то трофеи, все, что найдете – ваше. Только перед этим предупредите, чтобы мы успели отбежать подальше", – сказали нам.

Заминированные поля – не единственное, что можно встретить в окрестностях Лимана и соседних сел. После оккупации этих территорий в наследство здесь осталось много позиций, откуда наши военные прогнали россиян.

Здесь они оставили свой мусор, окопы и блиндажи. А как приятный бонус – много уничтоженной техники врага.

Заброшенные позиции и техника россиян под Лиманом / Фото Василия Денисюка, 24 Канал

Военные, к которым мы приезжали, рассказывали, что больше им жаль работы местных людей. Они значительную часть жизни потратили на то, чтобы построить здесь свою жизнь, а потом кровавые россияне пришли их "спасать".

Много напрасно потраченного труда видно за пределами города. Здесь широкие степи, засеянные пшеницей, подсолнечником или другими культурами. Засеянные еще до того, как сюда пришел "братский народ".

Урожай уже давно взошел, но собирать его больше некому. Да и опасно сейчас ходить или ездить по полям освобожденных частей Донбасса – едва ли не самой загрязненной минами территории в мире.

Увядшие подсолнухи в степях Донбасса / Фото Василия Денисюка, 24 Канал

Также россияне оставили после себя развалины как в самом Лимане, так и в близлежащих селах. Уцелевших домов здесь найти, пожалуй, невозможно.

Относительно уцелевшими считаются те здания, в которых "лишь" выбиты окна и не сильно повреждены крыши. Правда, таких не слишком много. Значительно чаще дома остались совсем без крыши и с разрушенными стенами.

Разрушенное село Шандриголово возле Лимана / Фото Василия Денисюка, 24 Канал

Случайность или нет, но едва ли не единственное, что здесь уцелело – памятники советской эпохи. "Ты будешь их фотографировать? Тогда напишешь, что именно с этими символами россияне шли сюда "освобождать" людей", – заставили меня пообещать военные.

Советские символы в Шандриголове / Фото Василия Денисюка, 24 Канал

С дальнейшей деоккупацией наших городов мы будем видеть все больше и больше ужасающих преступлений, совершенных россиянами. И другого выбора у нас нет – только победа и полное освобождение наших земель.

В противном случае вся наша страна станет сплошным Изюмом или Лиманом – уничтоженной, заминированной, разоренной и расстрелянной. Мы же хотим оставаться Славянском – таким приветливым и спокойным, тихим уголком покоя в неспокойном мире.

Давайте поддерживать наши Вооруженные Силы Украины до самой победы, пока нога последнего российского солдата остается на территории нашего государства. Разве что это будет только одна нога.