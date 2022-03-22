Разбомбленные здания и воронки от снарядов: как выглядит освобожденный Макаров

Украинским войскам удалось выбить орков из многострадального поселка Макаров на Киевщине.

Вчера на протяжении дня наши защитники нанесли удары по позициям оккупантов. Наконец отбросили их из поселка, там теперь развевается украинский флаг.

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Начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов показал, как сейчас выглядит Макаров. Это сплошные руины, разбомбленные здания, воронки на дорогах от снарядов, сожженная техника. Людей в городе почти нет.

Сколько бы снарядов тебе не приготовил враг, преданность, мужество и стойкость местных полицейских остается неизменной. Правоохранители работают в зоне боевых действий, служат государству и защищают граждан,

– написал Небытов.

Напомним, поселок Макаров Киевской области находился под постоянными обстрелами вражеской артиллерии. Российские захватчики уничтожили каждый второй дом в поселке.

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