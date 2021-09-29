Разборки террористов: Талибы объявили о начале спецоперации против "ИГИЛ"

Боевики исламистской группировки "Талибан" заявили, что начинают спецоперацию против террористов "ИГИЛ" в Афганистане. Бороться с ними будут на востоке страны, в провинции Нангархар и в Кабуле.

В марте в Нангархаре произошло сразу несколько взрывов и вооруженных нападений. Жертвами стали и талибы, и мирные жители.

Интересно Талибы угрожали отобрать украинский самолет во время эвакуации, – СМИ

Ответственность за эти нападения взяла на себя группировка "Исламское государство в Хорасане", что является ответвлением "ИГИЛ".

Отметим, ранее США допускали сотрудничество с "Талибаном" для борьбы с "ИГИЛ". Такое мнение высказал председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли

Что известно о терактах "ИГИЛ" в Кабуле

26 августа возле аэропорта Кабула прогремел взрыв. Террорист-смертник взорвал себя в толпе у входа на аэродром. Впоследствии раздался еще один взрыв. Вероятно, взорвался заминированный автомобиль. Заметим, что в Пентагоне подтвердили только информацию только об одном взрыве – первом

В результате трагедии погибли 170 человек, среди которых – 13 американских военных. Кстати, это самая большая потеря для США за 10 лет в Афганистане. Президент Джо Байден обещал отомстить за это и слово сдержал. Американские военные убили организатора терактов. Удар по члену "Исламского государства" нанесли с беспилотника.