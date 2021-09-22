Разбудили посреди ночи: Зеленскому доложили об обстреле авто Шефира

Владимир Зеленский, который сейчас находится с рабочим визитом в США, уже знает о ситуации с обстрелом авто своего помощника Сергея Шефира.

Как рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, несмотря на разные часовые пояса, Зеленскому сразу же доложили о покушении на Шефира.

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Никифоров заявил, что официальная реакция Зеленского появится в скором времени. Однако в Офисе Президента уже отметили, что курс на детенизацию и деолигархизацию Украины не изменится.

Тревожная новость об обстреле автомобиля Сергея Шефира застигла президента во время рабочего визита в США. Несмотря на ночь, Владимиру Зеленскому оперативно доложили об инциденте и продолжают предоставлять всю необходимую информацию,

– заявил представитель украинского президента.

Он добавил, что исполнитель покушения, а также заказчики и их приспешники не уйдут от наказания.

Новость дополняется...