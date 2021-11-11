Раздача пищи в лагере мигрантов переросла в драку: видео с границы
11 ноября 2021 , 16:28Читати новину українською
Источник:Sputnik Беларусь
В стихийный лагерь беженцев на белорусско-польской границе с едой приехал представитель ООН. Однако раздача продуктов переросла в давку и драку.
Верховный комиссар ООН по делам беженцев в Беларуси Мулусеу Мамо посетил лагерь мигрантов 11 ноября.
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Драка в лагере мигрантов
Информация о приезде Мамо быстро разлетелась среди мигрантов. Люди сразу обступили представителя ООН. Они рассказали комиссару о ситуации и показали свои бытовые условия.
Мулусеу Мамо привез гуманитарную помощь в виде продуктов для мигрантов. Однако раздача пищи переросла в давку и драку.
По предварительной информации, пострадавших не было.
Драка в лагере беженцев: смотрите видео
Ситуация на польско-белорусской границе: коротко
- С 8 ноября на белорусско-польской границе находится большое количество беженцев с Ближнего Востока.
- Запад уверен, что тысячи выходцев из Ирана, Ирака и Сирии организованно свезли на границу, чтобы затем вытеснить их на территорию Евросоюза. Такое решение, считают там, принял самопровозглашенный президент Беларуси.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на границе Польши и Беларуси – политический кризис. Его спровоцировал Лукашенко для дестабилизации ситуации в ЕС.
- Сам же самопровозглашенный президент считает, что транзит беженцев совершает "европейская мафиозная структура". Он предостерег Польшу от провокаций на границе, куда Варшава и Минск уже стянули войска.
- Позже стало известно, что режим Лукашенко выдал своим пограничникам снайперские винтовки и гранатометы.