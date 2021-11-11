Раздача пищи в лагере мигрантов переросла в драку: видео с границы

В стихийный лагерь беженцев на белорусско-польской границе с едой приехал представитель ООН. Однако раздача продуктов переросла в давку и драку.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев в Беларуси Мулусеу Мамо посетил лагерь мигрантов 11 ноября.

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Драка в лагере мигрантов

Информация о приезде Мамо быстро разлетелась среди мигрантов. Люди сразу обступили представителя ООН. Они рассказали комиссару о ситуации и показали свои бытовые условия.

Мулусеу Мамо привез гуманитарную помощь в виде продуктов для мигрантов. Однако раздача пищи переросла в давку и драку.

По предварительной информации, пострадавших не было.

Драка в лагере беженцев: смотрите видео

Ситуация на польско-белорусской границе: коротко