Раздают как свою: оккупанты конфисковали гуманитарку и представляют из себя "благотворителей"

Сегодня, 30 марта, в Мелитополь должна доехать украинская гуманитарная помощь. Хотя, очень вероятно, она не попадет к местным.

Оккупанты вместе с коллаборантами конфисковали всю предыдущую гуманитарку, которую отправили из Запорожья. Там были продукты, лекарства и предметы гигиены, сообщает 24 канал.

Важно В Украине 30 марта согласованы 3 гуманитарных коридора, – Верещук

Теперь российские военные снимают смешные репортажи для телевидения и показывают, как раздают украинскую гуманитарную помощь как свою – якобы ее привезли именно российские войска.

На камерах видно, что этикетки – европейских фирм. Понятно, что никакой такой помощи у них нет. Они просто конфисковали привезенную из Запорожья гуманитарку и раздают от себя как "благотворители".

Оккупанты просят паспортные данные

Также оккупанты раздают какую-то гуманитарную помощь, заставляя на листках указывать людям свои паспортные данные и расписываться за что-то.

Вероятно, россияне намерены воспользоваться этими паспортными данными людей и представить их как подписные листы за свой "референдум".

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Распространение пропагандистских листовок

В Мелитополе распространяют пропагандистские листовки, где пишут о том, "как хорошо, что пришла российская оккупационная власть".

Листовки содержат сочетание нарративов советской пропаганды, нацистских постулатов "русского мира" и средневекового "махрового православия".