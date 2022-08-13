Раздалась серия взрывов на оккупированной Херсонщине и в Мелитополе

Жители оккупированной территории Херсона и Мелитополя сообщили, что 13 августа услышали много мощных взрывов. Вероятно, нанесен удар по точкам базирования россиян в нескольких населённых пунктах.

Первые сообщения об этом начали появляться в местных телеграм-каналах около 15:50. Впоследствии оказалось, что взрывы не прекращаются и раздаются в разных уголках оккупированной Херсонской области. А взрывы в Мелитополе официально прокомментировал украинский представитель власти.

Приблизительно тогда же В Мариуполе раздался мощный взрыв, который слышал весь город

Где слышали взрывы в Херсонской области:

Чаплинка в Каховском районе;

Новотроицкое в Херсонской области;

Нижние Сирогозы в Геническом районе.



Места, возле которых слышали один или несколько взрывов / Скриншот из​ Deepstate

Где раздались взрывы в Мелитополе

Что касается Мелитополя, то взрывы прокомментировал мэр Иван Федоров. Он отметил, что слышали эти звуки жители всех окрестных районов и даже населенных пунктов вблизи города.

Седьмой день подряд наши силы сопротивления не дают раши**ам ни секунды покоя. Зафиксирован громкий взрыв в северо-восточной части Мелитополя,

– написал Федоров.

В соцсетях пишут, что там произошел "хлопок" в военкомате, который мобилизовывал жителей оккупированного района. Однако пока это официально не подтверждали и не опровергали.

Раздался взрыв в Мариуполе

Также появилось похожее сообщение от советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко. Он отметил, что в 15:40 раздался взрыв, который слышали во всех районах оккупированного россиянами города.

Днем ранее – тоже прогремели взрывы в Мелитополе: смотрите видео