Раздалась серия взрывов на оккупированной Херсонщине и в Мелитополе
Жители оккупированной территории Херсона и Мелитополя сообщили, что 13 августа услышали много мощных взрывов. Вероятно, нанесен удар по точкам базирования россиян в нескольких населённых пунктах.
Первые сообщения об этом начали появляться в местных телеграм-каналах около 15:50. Впоследствии оказалось, что взрывы не прекращаются и раздаются в разных уголках оккупированной Херсонской области. А взрывы в Мелитополе официально прокомментировал украинский представитель власти.
Приблизительно тогда же В Мариуполе раздался мощный взрыв, который слышал весь город
Где слышали взрывы в Херсонской области:
- Чаплинка в Каховском районе;
- Новотроицкое в Херсонской области;
- Нижние Сирогозы в Геническом районе.
Места, возле которых слышали один или несколько взрывов / Скриншот из Deepstate
Где раздались взрывы в Мелитополе
Что касается Мелитополя, то взрывы прокомментировал мэр Иван Федоров. Он отметил, что слышали эти звуки жители всех окрестных районов и даже населенных пунктов вблизи города.
Седьмой день подряд наши силы сопротивления не дают раши**ам ни секунды покоя. Зафиксирован громкий взрыв в северо-восточной части Мелитополя,
– написал Федоров.
В соцсетях пишут, что там произошел "хлопок" в военкомате, который мобилизовывал жителей оккупированного района. Однако пока это официально не подтверждали и не опровергали.
Раздался взрыв в Мариуполе
Также появилось похожее сообщение от советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко. Он отметил, что в 15:40 раздался взрыв, который слышали во всех районах оккупированного россиянами города.
Днем ранее – тоже прогремели взрывы в Мелитополе: смотрите видео