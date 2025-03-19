Трамп этого не любит, – политтехнолог указал на нюанси в разговоре лидера США с Путиным

Дональд Трамп и Владимир Путин вчера, 18 марта, провели телефонный разговор. Маловероятно, что российский диктатор дал лидеру США все, что тот хотел.

Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Михаил Шейтельман, заметив, что Трампу в разговоре не понравились 2 вещи. Вместо этого он просто хотел услышать согласие Путина о перемирии на 30 дней.

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2 момента, которые не понравились Трампу

Разговор между российским диктатором и президентом США длился более 2 часов. В то же время Трампу не нравится длинные разговоры, то есть те, которые длятся более, чем 15 минут.

Трамп этого не любит. Я читаю книгу "Искусство заключать сделку", где он об этом пишет,

– подчеркнул политолог.

Что любит президент США, то это точные ответы, о чем тоже подробно пишет в своей книге. Ему важны четкие и конкретные слова. Шейтельман заметил, что Трамп также пытается проводить только одну встречу или важный телефонный звонок.

"Он не сразу получил то, что хотел. Он хотел, чтобы Путин сказал "да" на слова о перемирии на 30 дней. Остается вопрос, получил ли он такой ответ", – сказал он.

Заметьте! Президент Украины прокомментировал разговор и сообщил, что ответ Путина – воздушная тревога, которая раздавалась в это время на территории Украины. Если бы Кремль хотел мира, Путин должен был бы отдать всех пленных и прекратить огонь.

Напомним, что Трамп после разговора заявил, что переговоры с главой Кремля "очень хорошими и продуктивными", ведь он договорился с Путиным о немедленном прекращении огня по всей энергетике и инфраструктуре.