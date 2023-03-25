Эрдоган в разговоре с Путиным призвал его немедленно прекратить войну в Украине

Во время телефонного разговора с Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал его "немедленно прекратить" войну в Украине. Также он еще раз призвал диктатора к мирным переговорам.

25 марта Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул Путину о необходимости "немедленного прекращения" боевых действий на территории Украины.

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Эрдоган призвал Путина немедленно закончить войну

В заявлении Управления коммуникаций Турции говорится, что во время телефонного разговора Эрдоган сообщил президенту Владимиру Путину, что "Турция придает большое значение немедленному прекращению российско-украинского конфликта путем переговоров".

Он также поблагодарил Путина за его "позитивную позицию по продолжению Черноморской зерновой инициативы".

О чем еще договорились Путин и Эрдоган

Сообщается, что Эрдоган и Путин обсудили "шаги по укреплению отношений между Турцией и Россией". Президент Турции заявил, что страны "могут предпринять дальнейшие шаги на основе экономического сотрудничества, согласованного в Сочи", имея в виду их встречу в августе 2022 года.

Также во время этих переговоров Эрдоган и Путин договорились увеличить объем двусторонней торговли до 100 миллиардов долларов и предпринять конкретные шаги по укреплению энергетического, торгового и экономического сотрудничества.

Кроме того, стороны достигли соглашения об использовании российского рубля в торговле и подписали меморандум о взаимопонимании относительно двусторонних торгово-экономических связей.

Заметим, что на прошлой неделе "зерновое соглашение" продлили еще на 120 дней. Однако в России почему-то уверяют, что они согласовали продление соглашения на 60 дней. Также в сообщении Кремля говорится, что Эрдоган выразил "понимание" относительно принципиального настроения Москвы добиться полного выполнения договоренностей по устранению барьеров для сельскохозяйственной продукции из России.

Турция, ООН, Россия и Украина подписали в Стамбуле в июле 2022 года соглашение о возобновлении экспорта зерна из трех украинских портов, заблокированных Россией после полномасштабного вторжения. По данным ООН, Украина в рамках соглашения уже экспортировала около 25 миллионов тонн зерновых, преимущественно кукурузы и пшеницы.