После разговора с Путиным Эрдоган позвонил Зеленскому: появились первые детали разговора

11 декабря 2022, 17:20
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Источник:

твиттер Владимира Зеленского

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции. До этого Эрдоган общался с Путиным.

11 декабря после того, как Эрдоган побеседовал с Путиным, он пообщался с Зеленским. Появились первые детали их разговора.

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О чем говорили президенты Украины и Турции

Владимир Зеленский раскрыл подробности разговора с Эрдоганом. Прежде всего, глава государства поблагодарил турецкого президента за помощь для украинских детей и сотни генераторов для украинских городов. Также лидеры обсудили возможное расширение зернового коридора.

Продолжил диалог с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Поблагодарил за приют для украинских детей и за сотни генераторов для наших городов. Отметил поддержку Турцией украинской инициативы GrainFromUkraine. Также обсудили дальнейшую работу и возможное расширение зернового коридора,
– рассказал Зеленский.

Что Эрдоган обсуждал с Путиным

  • Анкара и Москва обсудили экспорт через "зерновой коридор" дополнительных видов продукции, кроме уже согласованных.
  • Также турецкий лидер и диктатор обсуждали вопросы двусторонних отношений в энергетике и ситуации на севере Сирии. Эрдоган заявил, что для него важно прекратить деятельность курдской PKK/YPG, по меньшей мере 30-километровой зоне у границы с Турцией, согласно договоренностям в Сочи 2019 года.
  • Кроме того, Эрдоган выразил Путину пожелание, чтобы война между Россией и Украиной "закончилась как можно быстрее".
  • В Москве же заявили, что стороны продолжили "обмен мнениями по инициативе создания на территории Турции регионального газового "хаба".

 

 

Автор: Анастасія Кушпіт