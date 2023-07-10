"Чтобы я извинялся за царское правительство": Ющенко вспомнил разговор с Путиным о преступлениях против Украины

Виктор Ющенко после победы на президентских выборах предложил Владимиру Путину пересмотреть отношения между Россией и Украиной. Однако российский диктатор эту идею не поддержал. Еще больше ему не понравилось предложение извиниться.

Третий президент Украины Виктор Ющенко предложил Владимиру Путину извиниться за преступления, которые Россия совершила против нашего государства. Разговор с российским тираном состоялся во время визита украинского политика в Москву.

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Как отреагировал российский тиран

По словам бывшего президента Украины, Путин выдержал паузу.

После небольшой паузы…он (Путин – 24 Канал) дает ответ: "Виктор Андреевич, вы предлагаете, чтобы я просил прощения у украинского народа за царское правительство?"

– процитировал Ющенко президента страны-агрессорки.

Политик признался, что был в шоке от такой реакции. Он подчеркнул, что для него российское правительство не делится на царское, имперское, белое или красное.

Свои ощущения от того разговора Ющенко сравнил с наказанием игроков футбольными арбитрами. Бывший глава государства привел аналогию с желтой карточкой.

У меня было такое ощущение, что это как желтая карточка в футболе. Это не красная, которая рвет отношения, но вместе с тем будьте внимательны,

– объяснил он

Что говорят о российском диктаторе эксперты

Бывший руководитель криминальной разведки Валерий Кур в комментарии 24 Каналу отметил, что Путин построил свой режим на блефе. По его словам, президент России не может предложить Украине и Западу ничего, кроме шантажа.

А депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин указал на нежелание Путина видеть четкие сигналы от Запада. Общественный и политический деятель из США заявил, что русский диктатор стер свой авторитет до нуля, а его угрозы никем серьезно не воспринимаются.

, Ющенко отметил, что Путин во время общения с ним никогда ему не говорил "нет". Вместо прямого отказа диктатор делал короткие или длинные паузы.