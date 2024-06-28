Остин передавал России ответ, - политтехнолог предположил цель разговора с Белоусовым

Глава Пентагона Остин впервые пообщался с новым министром обороны России Белоусовым. Интересно, что этот звонок состоялся именно после того, как ордер на арест получили Шойгу и Герасимов от Гааги.

Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что Остин фактически угрожал России.

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Разговор Остина и Белоусова

Шейтельман отметил, что со стороны Остина были угрозы в адрес России. Она после ударов по Севастополю, после разрешений бить по России вызвала посла США в Москве в МИД, чтобы выдвинуть ему какие-то претензии.

Ответ Остина можно догадаться каким был. Будет только эскалация, любые ваши дальнейшие шаги, слова будут вызывать новую эскалацию. Никакого успокоения, никаких шагов назад со стороны США, мне кажется, не будет,

- заметил политтехнолог.

Звонок после ордера на арест Шойгу и Герасимова

По его словам, звонок состоялся через несколько часов после того, как Гаагским трибуналом были объявлены в розыск Шойгу и Герасимов. Остин вероятно сказал Белоусову, что у него еще есть шанс не оказаться в Гааге и не оказаться в розыске.

"У Шойгу уже нет шансов. Он уже ушел с должности министра обороны казалось бы, но его объявляют в розыск за военные преступления. От этого отмазаться уже не получится. Ты уже не можешь жить нормальной полноценной жизнью", – отметил Шейтельман.

Он добавил, что Белоусов сейчас делает такой же выбор. Он продолжает бомбить нашу энергоструктуру, совершать те же военные преступления, что и Шойгу. Слова Остина были прямыми, мол, за год вы будете в розыске или должны прекратить это сейчас.