Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що Остін фактично погрожував Росії.

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Розмова Остіна та Бєлоусова

Шейтельман зазначив, що з боку Остіна були погрози на адресу Росії. Вона після ударів по Севастополю, після дозволів бити по Росії викликала посла США в Москві в МЗС, аби висунути йому якісь претензії.

Відповідь Остіна можна здогадатись якою була. Буде лише ескалація, будь-які ваші подальші кроки, слова викликатимуть нову ескалацію. Ніякого заспокоєння, ніяких кроків назад з боку США, мені здається, не буде,

- зауважив політтехнолог.

Дзвінок після ордеру на арешт Шойгу та Герасимова

За його словами, дзвінок відбувся за декілька годин після того, як Гаазьким трибуналом були оголошені в розшук Шойгу та Герасимов. Остін імовірно сказав Бєлоусову, що в нього ще є шанс не опинитись у Гаазі й не опинитись у розшуку.

"У Шойгу вже немає шансів. Він уже пішов з посади міністра оборони здавалось би, але його оголошують у розшук за воєнні злочини. Від цього відмазатися вже не вийде. Ти вже не можеш жити нормальним повноцінним життям", – наголосив Шейтельман.

Він додав, що Бєлоусов зараз робить такий самий вибір. Він продовжує бомбардувати нашу енергоструктуру, здійснювати ті ж воєнні злочини, що й Шойгу. Слова Остіна були прямими, мовляв, за рік ви будете в розшуку або маєте припинити це зараз.