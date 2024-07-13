Второй раз за несколько недель: в ISW объяснили, зачем Россия инициировала разговор с Пентагоном
Источник:ISW
Министр обороны России намеренно использовал разговор с главой Пентагона, чтобы повторить российские угрозы и кремлевские нарративы.
Институт изучения войны отмечает, что Россия инициировала новый разговор руководителей оборонных ведомств, чтобы склонить США отказаться от поддержки Украины.
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Традиционные запугивания
Остин и Белоусов провели первый телефонный звонок 26 июня, и ходе разговора Белоусов озвучил угрозы об "опасности эскалации", если Соединенные Штаты продолжат поставлять оружие в Украину.
Глава Пентагона Ллойд Остин 12 июля провел второй телефонный разговор с российским министром обороны Андреем Белоусовым.
В ISW подчеркнули, что российские официальные лица постоянно используют угрозы эскалации против Соединенных Штатов, чтобы помешать поддержке Западом Украины.
Россия не хочет и не стремится к переговорам
В отчете также отмечается, что Кремль продолжает таким образом демонстрировать свое нежелание участвовать в мирных переговорах, если они не приведут к полной капитуляции Украины и Запада перед требованиями Москвы.
Это происходит на фоне усилий Украины по формированию международного консенсуса для будущих переговоров.
К слову, о разговоре Белоусова и Остина также сообщили в российском Минобороны. Там отметили, что она состоялась по их инициативе. И, мол, обсуждали политики вопрос "предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации".