Скандальная беседа российского продюсера Пригожина: Галлямов назвал возможные последствия

В недавно обнародованном скандальном разговоре продюсера Иосифа Пригожина и миллиардера Фархада Ахмедова мужчины ругают российскую власть, осуждая войну, которую развязал в Украине Владимир Путин, и обзывают кремлевского диктатора последними словами. И такого же как они мнения придерживается примерно 95% российской элиты.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политтехнолог и политолог Аббас Галлямов. Он считает, какое влияние окажет эта запись на российское общество, зависит от того, как на нее отреагируют кремлевские власти.

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По его словам, фигуранты этой истории могут выпасть из окна, против них могут возбудить уголовные дела, могут разрушить их бизнес или вообще им ничего не будет.

"В общем, понятно, что люди станут осторожнее в своих разговорах. Будут обращать внимание на то, что их разговор могут записать, а также собеседник может "сдать". Ведь не исключается версия, что именно Ахмедов записал этот разговор и "слил" спецслужбам", – предположил Галлямов. .

Пригожин и Ахмедов не одиноки в своих мыслях

По его мнению, более опасное для российской власти следствие этого разговора в том, что те из россиян, которые мыслили так же как Пригожин и Ахмедов, поймут, что они не одиноки в своих мыслях.

И даже такие патриотические патриоты, как Пригожин, публично всегда поддерживавшие Путина, являются носителями таких крамольных идей. У этих людей появится уверенность, что они в большинстве. И это в определенный момент скажется на их поведении,

– считает он.

Политтехнолог о последствиях обнародования разговора Пригожина: смотрите видео

Политтехнолог отметил, что в момент, когда власть Путина ослабеет, например, после поражения на фронте, как то, что было на Харьковщине, элиты могут начать действовать.

"Создается впечатление, что эрозия просочилась в ряды российской элиты. Даже такие люди, как экссенатор Ахмедов и "патриот" Пригожин считают, что войну Путин проиграл, что он преступник и самодур. И никакого будущего у них в России нет. Теперь эти идеи получили дополнительную рекламу", – подчеркнул Аббас Галлямов.

Запись разговора Иосифа Пригожина и Фархада Ахмедова: что известно