Путин готов говорить с Шольцом: Песков назвал одно "но"

Российский диктатор Владимир Путин вроде бы готов к разговору с канцлером Германии Олафом Шольцом. Впрочем, никаких предложений по телефонным разговорам со стороны Берлина пока не было.

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Путина, Дмитрий Песков, в воскресенье, 13 октября, во время интервью росСМИ, передает 24 Канал. Он говорит, что диктатор будто не отказывается от переговоров.

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Путин готов к разговору с Шольцом

Никаких предложений не было. Мы же неоднократно заявляли, что Путин остается открытым для контактов,

– заявил Песков.

Таким образом представитель Путина на заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок от 11 сентября, которая отмечала, что российский диктатор не готов к разговору с Олафом Шольцом по мирному урегулированию войны в Украине.

К слову, прошлом месяце представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что немецкий канцлер Олаф Шольц без всяких сомнений проведет телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, если посчитает его целесообразным на тот момент.

Однако, по его словам, в Берлине сомневаются относительно готовности к дипломатическому урегулированию со стороны Москвы, поскольку недавние заявления российского руководства "не создают впечатление готовности конструктивно вступить в мирные переговоры".