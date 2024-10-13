Відповідну заяву зробив прессекретар Путіна, Дмітрій Пєсков, у неділю, 13 жовтня, під час інтерв'ю росЗМІ, передає 24 Канал. Він каже, що диктатор ніби не відмовляється від перемовин.

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Путін готовий до розмови із Шольцом

Жодних пропозицій не було. Ми ж неодноразово заявляли, що Путін залишається відкритим для контактів,

– заявив Пєсков.

Таким чином речник Путіна на заяву міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок від 11 вересня, яка зазначала, що російський диктатор не готовий до розмови з Олафом Шольцом щодо мирного врегулювання війни в Україні.

До слова, минулого місяця речник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт повідомив, що німецький канцлер Олаф Шольц без жодних сумнівів проведе телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним, якщо вважатиме її доцільною на той момент.

Однак, за його словами, у Берліні сумніваються стосовно готовності до дипломатичного врегулювання з боку Москви, оскільки нещодавні заяви російського керівництва "не створюють враження готовності конструктивно вступити у мирні переговори".