Разговор Трампа и Путина дает надежду на мир, – глава Пентагона
- Трамп и Путин обсудили возможное смягчение американских санкций против российской нефти во время телефонного разговора 9 марта.
- Глава Пентагона Пит Гегсет считает, что этот разговор может стать сигналом для дальнейших мирных инициатив в Украине и на Ближнем Востоке.
Разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, который состоялся 9 марта, дает надежду на восстановление мира в Украине и на Ближнем Востоке. Стороны обсуждали ряд вопросов, в частности возможное смягчение американских санкций против российской нефти.
Об этом заявил министр обороны США Пит Хэгсет.
Что в США говорят о разговоре Трампа и Путина?
После телефонного разговора с Путиным 9 марта президент Трамп заявил, что российский лидер якобы высоко оценил американскую операцию в Иране.
Путин был поражен нашей операцией в Иране. Он сказал мне, что никогда раньше такого не видел,
– рассказал американский президент.
Также во время переговоров стороны обсудили ряд вопросов, в частности возможность снятия санкций с российской нефти.
На этом фоне глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что этот диалог может стать сигналом для дальнейших шагов, которые дадут шанс на восстановление мира как в Украине, так и на Ближнем Востоке.
Какие детали телефонного разговора Трампа и Путина сейчас известны?
9 марта американский лидер и российский диктатор провели первый разговор с декабря 2025 года. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в Венесуэле и трехсторонние переговоры по установлению мира в Украине.
Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что разговор "имел деловой, откровенный и конструктивный характер". Он длился примерно час и якобы был инициирован лично Трампом. Также Ушаков сообщил, что Путин рассказал американскому президенту об успехах российских военных на фронте в Украине. Оккупанты считают, что это должно побудить Киев к переговорам.
После телефонного разговора Трамп заявил, что ждет на конкретные шаги со стороны России, чтобы снизить напряжение и продвинуться в вопросе мирных переговоров. США в очередной раз подчеркнули, что ожидают прогресса от дипломатических трехсторонних контактов.