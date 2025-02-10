Путин уже направил Трампу четкое послание: как Кремль балансирует между 2 крайностями

Кремлевская пропаганда сейчас балансирует между 2 крайностями. С одной стороны, Владимир Путин и его окружение не настроены на уступки в своих целях. Приоритеты России не меняются.

С другой стороны, Кремль пытается проталкивать свои условия через лесть лично к президенту США Дональду Трампу. Такое мнение 24 Каналу озвучил эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко.

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"Сейчас Кремль балансирует на двух краях в своей пропаганде. Одна крайность заключается в том, что ни лично российский диктатор, ни ближайшее его окружение не настроены на то, чтобы идти на серьезные уступки в собственных целях, которые они закладывали еще до начала полномасштабного вторжения в Украину", – сказал он.

Путин не откажется от своих целей

Тарас Жовтенко отметил, что цели Путина не ограничиваются только Украиной. Неоднократно его окружение говорило о том, что на самом деле им интересны переговоры только с американцами. На это действительно есть причина.

Путин хочет встретиться с американским президентом и вернуться к двухполюсному миру времен Холодной войны, где за Россией был бы признан статус ядерного мирового супергосударства, со всеми дополнительными бонусами, которые когда-то имел Советский Союз в виде распределения сфер влияния как минимум в Европе между Штатами и СССР,

– предположил он.

Предстоящую встречу с Трампом так называемый глава Кремля рассматривает как возможность протолкнуть свои приоритеты. Россия пытается показать, что якобы имеет то, что хотят прежде всего, а с чем-то они смогут подождать. Это их имитация компромисса. Однако ультиматумы российского диктатора никуда не исчезнут. В той или иной форме Путин будет пытаться отстоять абсолютно все цели.

"Предметом торга здесь может быть то, какие приоритеты Кремль будет считать для себя главными, какие более второстепенными, с какими он может подождать. Но завуалированная форма общения на уровне официальных заявлений со стороны представителей путинской диктатуры призвана, вероятнее всего, дать понять прежде всего американским партнерам, что эти приоритеты никуда не делись", – пояснил эксперт по международной безопасности.

Лесть Путина в адрес Трампа

В то же время есть другая крайность, с которой также балансирует Кремль. У путинского окружения есть стратегия протолкнуть свои ультиматумы через личную лесть со стороны Путина в адрес Дональда Трампа. В частности, в одном из интервью российский диктатор без устали рассказывал, что Трамп – очень хороший лидер, что он со всем справится и так далее.

Это было очень четкое послание лично Дональду Трампу со стороны Путина. Потому что очевиден расчет, что российский диктатор пытается такой лестью протолкнуть те приоритеты, о которых говорят другие представители путинской диктатуры,

– считает Жовтенко.

Ведь сейчас Путину не до конца понятна позиция администрации президента США в контексте того, каким должен быть мирный план Дональда Трампа. Россию больше всего интересует, какие будут ключевые инструменты влияния на Россию, кроме санкций. Учитывая это, Кремль будет формировать свою стратегию переговоров.