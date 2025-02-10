З іншого боку, Кремль намагається проштовхувати свої умови через лестощі особисто до президента США Дональда Трампа. Таку думку 24 Каналу озвучив експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко.

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"Зараз Кремль балансує на двох краях у своїй пропаганді. Одна крайність полягає у тому, що ні особисто російський диктатор, ні найближче його оточення не налаштовані на те, щоб іти на серйозні поступки у власних цілях, які вони закладали ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну", – сказав він.

Путін не відмовиться від своїх цілей

Тарас Жовтенко зазначив, що цілі Путіна не обмежуються лише Україною. Неодноразово його оточення говорило про те, що насправді їм цікаві переговори лише з американцями. На це дійсно є причина.

Путін хоче зустрітися з американським президентом і повернутися до двополюсного світу часів Холодної війни, де за Росією було б визнано статус ядерної світової супердержави, з усіма додатковими бонусами, які колись мав Радянський Союз у вигляді розподілу сфер впливу щонайменше у Європі між Штатами та СРСР,

– припустив він.

Майбутню зустріч з Трампом так званий очільник Кремля розглядає як можливість проштовхнути свої пріоритети. Росія намагається показати, що нібито має те, що хочуть насамперед, а з чимось вони зможуть почекати. Це їхня імітація компромісу. Однак ультиматуми російського диктатора нікуди не зникнуть. У тій чи іншій формі Путін буде намагатися відстояти абсолютно усі цілі.

"Предметом торгу тут може бути те, які пріоритети Кремль буде вважати для себе головними, які більш другорядними, з якими він може почекати. Але завуальована форма спілкування на рівні офіційних заяв з боку представників путінської диктатури покликана, найімовірніше, дати зрозуміти насамперед американським партнерам, що ці пріоритети нікуди не ділися", – пояснив експерт з міжнародної безпеки.

Лестощі Путіна на адресу Трампа

Водночас є інша крайність, з якою також балансує Кремль. У путінського оточення є стратегія проштовхнути свої ультиматуми через особисті лестощі з боку Путіна на адресу Дональда Трампа. Зокрема, в одному з інтерв’ю російський диктатор невтомно розповідав, що Трамп – дуже хороший лідер, що він з усім впорається і так далі.

Це було дуже чітке послання особисто Дональду Трампу з боку Путіна. Бо очевидним є розрахунок, що російський диктатор намагається такими лестощами проштовхнути ті пріоритети, про які говорять інші представники путінської диктатури,

– вважає Жовтенко.

Адже зараз Путіну не до кінця зрозуміла позиція адміністрації президента США у контексті того, яким має бути мирний план Дональда Трампа. Росію найбільше цікавить, які будуть ключові інструменти впливу на Росію, окрім санкцій. Враховуючи це, Кремль формуватиме свою стратегію переговорів.