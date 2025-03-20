Проблема для России: переговоры Трампа с Путиным имели неожиданный позитив для Украины

Разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным вращался не только вокруг темы войны в Украине. Они рассматривали и вопрос Ближнего Востока, и именно в этой теме Путин допустил одну ошибку.

Это в разговоре с 24 Каналом подметил полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что Путин может не ожидать последствий своих заявлений. Одна ошибка в диалоге с Трампом может обернуться критически для всей России.

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Какую ошибку допустил Путин в разговоре с Трампом

На днях президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Во время долгого звонка лидеры говорили не только о войне в Украине, но и Ближний Восток как регион потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов. Эта тема и ее результаты были не менее интересными.

В разговоре Трампа с Путиным состоялась очень хорошая для нас вещь. Путин конкретно "кинул" Иран в угоду Израилю, и до Ирана скоро это дойдет. Конечно, будет определенное противодействие и Ирана, и всего мусульманского мира, потому что под удар попали и палестинцы, и йеменцы, и хуситы, против этих московских "кидал",

– отметил Роман Свитан.

Говорится о том, что Трамп и Путин во время телефонного разговора согласились, что Иран никогда не должен быть в состоянии уничтожить Израиль. Оттолкнув от себя Иран таким образом, Россия могла сделать большую ошибку, которая в конце концов сыграет на руку и Украине.

"Россия, как и всегда, повела себя паскудно: сначала расширила отношения с Ираном, поддерживала хуситов, ливанцев, а потом всех "кинула". Ответ мусульманского мира – как волна как волна – сейчас может накрыть всю Россию. Для нас это очень хорошо, потому что Иран начнет дрейфовать от Путина, а нам тем временем нужно налаживать связи с исламским миром", – отметил военный эксперт.

В частности, Украине стоило бы завязать более тесные отношения с Саудовской Аравией. Такого мнения, кстати, придерживается и эксперт по украино-арабским отношениям Моххамад Фараджахал. По его словам, это даже могло бы помочь Украине на мирных переговорах, ведь как встреча украинской и американской, так и встреча американской и российской делегаций проходили именно в Джидде.

Хотя фактически Саудовская Аравия лишь предоставила площадку для переговоров, впрочем, ее роль в этом процессе в конце концов могла бы усилиться.