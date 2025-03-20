Це у розмові з 24 Каналом підмітив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан, наголосивши, що Путін може не очікувати наслідків своїх заяв. Одна помилка у діалозі з Трампом може обернутися критично для усієї Росії.

До теми Переговори Трампа й Путіна: про що домовилися та як на це впливають події на Близькому Сході

Якої помилки допустився Путін у розмові з Трампом

Днями президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову із російським диктатором Владіміром Путіним. Під час довгого дзвінка лідери говорили не лише про війну в Україні, але й Близький Схід як регіон потенційної співпраці для запобігання майбутнім конфліктам. Ця тема та її результати були не менш цікавими.

У розмові Трампа з Путіним відбулась дуже хороша для нас річ. Путін конкретно "кинув" Іран на догоду Ізраїлю, і до Ірану скоро це дійде. Звісно, буде певна протидія і Ірану, і всього мусульманського світу, бо під удар потрапили і палестинці, і єменці, і хусити, проти цих московських "кидал",

– зауважив Роман Світан.

Мовиться про те, що Трамп та Путін під час телефонної розмови погодилися, що Іран ніколи не повинен бути в змозі знищити Ізраїль. Відштовхнувши від себе Іран у такий спосіб, Росія могла зробити велику помилку, яка зрештою зіграє на руку й Україні.

"Росія, як і завжди, повелась паскудно: спочатку розширила відносини з Іраном, підтримувала хуситів, ліванців, а потім всіх "кинула". Відповідь мусульманського світу – як хвиля – зараз може накрити всю Росію. Для нас це дуже добре, бо Іран почне дрейфувати від Путіна, а нам тим часом потрібно налагоджувати зв'язки з ісламським світом", – наголосив військовий експерт.

Зокрема, Україні вартувало б зав'язати тісніші стосунки з Саудівською Аравією. Такої думки, до речі, дотримується й експерт з україно-арабських відносин Моххамад Фараджахал. За його словами, це навіть могло б допомогти Україні на мирних переговорах, адже як зустріч української й американської, так і зустріч американської й російської делегацій проходили саме у Джидді.

Хоч фактично Саудівська Аравія лише надала майданчик для перемовин, втім її роль у цьому процесі зрештою могла б посилитись.