"Никто не хотел класть трубку первым": Трамп и Путин называли друг друга по имени

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков рассказал, что во время телефонного разговора Владимир Путин и Дональд Трамп называли друг друга по имени. К тому же никто из них "не хотел класть трубку первым".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Как прошел разговор Трампа и Путина

Юрий Ушаков рассказал, что Путин начал разговор с Трампом с того, что поздравил президента США с рождением 11-го внука.

Это был откровенный и конструктивный разговор. Интересно, что он начался с того, что наш президент поздравил Дональда Трампа с рождением уже одиннадцатого его внука и пожелал, конечно, здоровья новорожденному и дочери Трампа,

– рассказал помощник российского диктатора.

По его словам, во время разговора президенты называли друг друга по имени и никто из них "не хотел класть трубку первым".

Известно, что разговор Дональда Трампа и Владимира Путина длился 2 часа и 5 минут. Трамп также сказал Путину, что тот может звонить ему в любой момент.

Напомним, сам Трамп также заявил, что его разговор с Путиным прошел "очень хорошо". Президент США подчеркнул, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня "и, что более важно, о завершении войны".