Разговор с Путиным Зеленский вел бы с наступательных позиций, – Кулеба

Дмитрий Кулеба рассказал, что Владимир Зеленский создаст главе Кремля "много дискомфорта". Речь идет о возможной личной встрече президентов тет-а-тет.

Глава МИД считает, что такая встреча целесообразна при определенных условиях. Об этом Кулеба рассказал в эфире "Свободы слова".

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Кулеба о вероятной встреча Зеленского и Путина тет-а-тет

Дмитрий Кулеба, ответил на вопрос о целесообразности встречи президентов Украины и России.

Глава МИД Украины считает, что встреча тет-а-тет абсолютно целесообразна, "если это способствует достижению мира в Украине и прекращению убийств наших солдат и гражданских лиц".

Он (Зеленский –24 канал) бы такой разговор, если бы он произошел, я убежден, вел бы с наступательных позиций и создал бы много дискомфорта для президента Путина в разговоре тет-а-тет,

– убежден Кулеба.

Он объяснил, что Президент Украины абсолютно четко знает наши красные линии.

Кстати, еще 10 сентября Кулеба уверял –разговаривать в Путиным стоит, но к будущему диалогу следует подходить "с очень практичными политическими инструментами".

Коротко о возможной встрече Зеленского и Путина