Разговор с Путиным Зеленский вел бы с наступательных позиций, – Кулеба
Источник:24 канал
Дмитрий Кулеба рассказал, что Владимир Зеленский создаст главе Кремля "много дискомфорта". Речь идет о возможной личной встрече президентов тет-а-тет.
Глава МИД считает, что такая встреча целесообразна при определенных условиях. Об этом Кулеба рассказал в эфире "Свободы слова".
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Кулеба о вероятной встреча Зеленского и Путина тет-а-тет
Дмитрий Кулеба, ответил на вопрос о целесообразности встречи президентов Украины и России.
Глава МИД Украины считает, что встреча тет-а-тет абсолютно целесообразна, "если это способствует достижению мира в Украине и прекращению убийств наших солдат и гражданских лиц".
Он (Зеленский –24 канал) бы такой разговор, если бы он произошел, я убежден, вел бы с наступательных позиций и создал бы много дискомфорта для президента Путина в разговоре тет-а-тет,
– убежден Кулеба.
Он объяснил, что Президент Украины абсолютно четко знает наши красные линии.
Кстати, еще 10 сентября Кулеба уверял –разговаривать в Путиным стоит, но к будущему диалогу следует подходить "с очень практичными политическими инструментами".
Коротко о возможной встрече Зеленского и Путина
- Владимир Зеленский предложил встретиться главе Кремля Владимиру Путину еще в апреле 2021 года на Донбассе. Впоследствии глава Кремля ответил, что там стоит говорить с боевиками.
- Сам Путин во время прямой телефонной линии в июне 2021 года заявил, что якобы разговаривать с украинским президентом нет смысла. Хотя глава Кремля сказал, что не отказывается от встречи, однако якобы обсуждать нечего.
- 26 сентября в Кремле раз заявили об очередном "камень преткновения" перед вероятной встречей. На этот раз это позиция Киева по минским соглашениям.