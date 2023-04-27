Об этом 24 Каналу рассказал специалист по дальневосточной политике Артур Харитонов. По его словам, это событие весомое.

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Позиция Китая

Артур Харитонов подчеркнул, что положительный момент этого разговора – это то, что Си Цзиньпин подтвердил приверженность зерновому соглашению, потому что Китай очень хочет закупать украинское зерно.

"Стратегически это был формальный звонок", – объяснил он.

По его мнению, украинская сторона не ожидала от разговора важных геополитических оползней.

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Изменится ли политика Китая

Специалист по дальневосточной политике сообщил, что во время общения с Си Цзиньпинем Владимир Зеленский сосредоточил внимание на том, что Украина отдана украинской "формуле мира", а не плану мира Си Цзиньпина и видениям коммунистической партии Китая.

"И это то, конечно, что хотели все от Китая – чтобы он услышал прямо от Украины наши позиции", – отметил Харитонов.

По его мнению, это своеобразные действия на опережение, чтобы китайский руководитель больше не мог слепо следовать пророссийским идеям.

Это такой тактический шаг, не стоит его сильно ни драматизировать, ни преувеличивать,

– объяснил он.

По его словам, это также выгодно общей дипломатической линии глобальной демократии.

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