Про це 24 Каналу розповів фахівець з далекосхідної політики Артур Харитонов. За його словами, ця подія є вагомою.

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Позиція Китаю

Артур Харитонов наголосив, що позитивний момент цієї розмови – це те, що Сі Цзіньпін підтвердив відданість зерновій угоді, тому що Китай дуже хоче закуповувати українське зерно.

"Стратегічно це був формальний дзвінок", – пояснив він.

На його думку, українська сторона одразу не очікувала від розмови важливих геополітичних зсувів.

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Чи зміниться політика Китаю

Фахівець з далекосхідної політики повідомив, що під час спілкування із Сі Цзіньпінем Володимир Зеленський зосередив увагу на тому, що Україна віддана українській "формулі миру", а не плану миру Сі Цзіньпіна та візіям комуністичної партії Китаю.

"І це те, звичайно, що хотіли всі від Китаю – щоб він почув на пряму від України наші позиції", – зазначив Харитонов.

На його думку, це своєрідні дії на випередження, щоб китайський очільник більше не міг сліпо йти за проросійськими ідеями.

Це такий тактичний крок, не варто його сильно ані драматизувати, ані перебільшувати,

– пояснив він.

За його словами, це також вигідно для загальної дипломатичної лінії глобальної демократії.

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