Нужны хорошие отношения с КНР, – политтехнолог о возможном разговоре Си Цзиньпина и Зеленского

По данным издания The Wall Street Journal, глава Китая Си Цзиньпин планирует поговорить с Президентом Украины Владимиром Зеленским впервые за время полномасштабного вторжения России. Такой разговор может быть в пользу Украины.

Так в комментарии 24 Каналу заявил политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, Украине, тем более в период войны, нужны хорошие отношения с КНР.

Смотрите также "Главный миротворец": для чего Си Цзиньпин хочет использовать кейс с Ближнего Востока в Украине

"Нам в любом случае сейчас, потом нужны хорошие отношения с Китаем. Такой важности для Китая Украина не имеет. У него свои приоритеты. Одним из которых, далеко не первым, является, в частности, Россия", – сказал он.

Политтехнолог убежден, что одним из приоритетов КНР есть и Беларусь.

"Вероятно, даже более важна, чем Россия для Китая, ведь они выбрали Беларусь как производственный хаб в Европе", – заявил Шейтельман.

Отношения Украины и Китая

Он отметил, что Украина никогда не имела особых отношений с Китаем. Мол, наоборот, как только наше государство начало ориентироваться на ЕС, вошла в коалицию, чтобы избавиться от китайских технологий в инфраструктуре.

"От технологий компании Huawei, против которой были введены санкции американцами. И наоборот перейти на западные "чистые" сети. "Чистые" от китайского шпионажа", – рассказал Михаил Шейтельман.

Он отметил, что Китаю это не нравится. Из-за этого нельзя сказать, что мы были близки из КНР.

Будущий фундамент

"Поэтому нынешние переговоры, вероятно, заложат определенный будущий фундамент. Они не разрешат проблему войны", – сказал политтехнолог.

По его мнению, Китай не может быть успешным посредником в этих переговорах, не может быть страной, которая договорится с обеими сторонами.

"Это просто не его роль. Не его работа. Но Китай будет важным фактором", – рассказал политтехнолог.

Политтехнолог рассказал, какие отношения нужны Украине с Китаем: смотрите видео

Какую позицию требуют от Китая

Шейтельман добавил, что говорится о том, что Индия присоединится к санкционным усилиям цивилизованного мира против России.

"Индия теперь будет закупать нефть у России только по цене, не выше предела – 60 долларов. Индия не будет помогать России обходить другие санкции", – отметил он.

Политтехнолог отметил, что сейчас США и мир добиваются от Китая такой же позиции.

Не перестать торговать с Россией, но не позволять им обходить санкции и торговать только согласно тарифам, определяемыми цивилизованным миром,

– сказал Михаил Шейтельман.

По его словам, это то, на что китайцев уговаривают европейцы и американцы.

"Их нельзя уговорить словами: "Россия совершает геноцид". Им совсем нет дела до того, что Россия совершает геноцид", – рассказал политтехнолог.

Китаю нужна практичность

Он убежден, что китайцы – люди практичные, им нужны практические достижения в обмен на то, что они определенным косвенным способом поддержат санкции.

Это, пожалуй, главный фронт в отношениях с Китаем. Главные силы – американцы, затем европейцы. Поэтому мы здесь не очень важны, но как впишемся в это – будет зависеть от разговора,

– заявил Михаил Шейтельман.

Он назвал приятным моментом то, что с Украиной согласились говорить.

Какая должна быть позиция Украины

Политтехнолог уверен, что Украине нужно быть "тихой" в вопросе КНР, ведь мы не можем заставлять Китай.

"Китайцы единственные, кого нельзя ни к чему заставить, ведь они абсолютно самодостаточны. У них есть все, им никто не надо. Да, когда у них есть отношения с другими странами – они развиваются быстрее", – заявил он.

Михаил Шейтельман считает, что позиция Украины должна быть рядом с позицией Евросоюза.

"Вот есть позиции стран ЕС или консолидированная позиция Еврокомиссии. Мы должны получить из Брюсселя, зачитывать, что там написано, и ставить свою подпись тоже. Вот и все", – рассказал политтехнолог.

По его мнению, Украина имеет право участвовать в разработке позиции ЕС.

Мы должны обращаться в ЕС и говорить: "Уважаемый Евросоюз, добавьте в отношения с Китаем, пожалуйста, еще определенные шаги, предложения,

– сказал он.

Шейтельман отметил, что с этим Украина не должна идти самостоятельно в КНР, а делать все через ЕС. Мол, тогда у нас будет гораздо больше шансов быть услышанными Китаем.

Что известно о возможном разговоре главы КНР и президента Украины