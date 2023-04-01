Китай не хочет быть посредником, – Климкин предположил, будет ли разговор Си и Зеленского

Недавно члены правительства Китая допустили возможность встречи Си Цзиньпина и Владимира Зеленского. Впрочем, есть определенные причины, почему сейчас разговор откладывают.

Об этом 24 Канала рассказал дипломат, эксминистр иностранных дел Павел Климкин. По его словам, учитывая ситуацию в российско-украинской войне, сейчас для Китая нет смысла быть посредником.

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"Китай – это всегда о Китае"

Недавно премьер-министр Испании Педро Санчес встретился с лидером Китая Си Цзиньпином и призвал его пообщаться с Президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого китайский посол в интервью не исключил возможность разговора Си и Зеленского.

По мнению Павла Климкина, вряд ли влияние Санчеса на Си определяющее.

Конечно, Китай будет с нами общаться. Конечно, будет контакт между Си и Зеленским, но Китай не желает быть посредником между Путиным и нами. Пока ему это не нужно,

– отметил Климкин.

Сейчас Украина активно готовится к мощному контрнаступлению и освобождению своих территорий. В то же время Путин не хочет покидать территорию и не оставляет надежд разрушить Украину. Дипломат отметил, что в такой ситуации нет смысла Си Цзиньпиню быть посредником.

Более того, Китай находится в своей "системе координат" и ведет свою игру.

"Китай – это всегда о Китае. Да, Китай – это не о России, но мы должны честно признать, и не об Украине. Китай не является ни пророссийским, ни проукраинским", – подчеркнул экс-министр иностранных дел.

Павел Климкин о возможном разговоре Зеленского и Си: смотреть видео

Разговор возможен позже

Китай будет использовать безопасный и ресурсный потенциал России в дальнейшем, кроме того, с помощью России будет тестировать "красные линии" Запада. Но, по словам Климкина, Китай желает быть глобальным игроком.

Си хочет разговаривать со Штатами, Европой. Быть посредником, когда он видит, что позиции сторон непримиримы – зачем ему это? Он будет использовать другие рычаги,

– подчеркнул дипломат.

По мнению Павла Климкина, Китай сознательно выдерживает паузу. Именно поэтому и не было разговора с Зеленским сразу после визита Си Цзиньпина в Москву. В нынешних условиях Пекин не хочет быть посредником между Украиной и Россией, впрочем, в будущем вполне мог бы им стать.

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