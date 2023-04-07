"Сможет немного опустить императора с небес на землю": что изменит разговор Зеленского с Си

В четверг, 6 апреля, начался трехдневный визит французского лидера Эммануэля Макрона в Китай. Мировые лидеры склоняют лидера КНР Си Цзиньпина поговорить с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Пекин должен услышать позицию Киева из первых уст.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов. По его словам, этот разговор вряд ли сменит позицию КНР, но Зеленский сможет немного "опустить китайского императора на землю".

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"Зеленский сможет немного "опустить китайского императора с небес на землю". Си Цзиньпин, получив абсолютную власть в Китае, считает себя правителем мира. Мало кто позволяет себе прямой разговор с китайским лидером. Но Украина сейчас в той позиции, что может вести только прямые разговоры, которые полезны Украине, фронту и нашей победе", – заметил Харитонов.

Си убеждают позвонить Зеленскому

Харитонов отметил, что Китай не является нейтральным государством, Пекин играет на стороне России. Тезисы так называемого китайского "мирного плана" озвучивают почти то же, о чем говорит российский диктатор Владимир Путин.

По мнению президента общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины", мировые лидеры убеждают Си Цзиньпина поговорить с Владимиром Зеленским.

Мировые лидеры отмечали, что Китай должен услышать позицию Украины из первых уст. Пекин рассказывает, что общается со всеми сторонами, а на деле они не пересекаются с Украиной. Украина и наши союзники отмечают, что звонок должен состояться, чтобы у Си не было возможности маневрировать вокруг "мирного плана",

– считает он.

Артур Харитонов подчеркнул, что Китай должен услышать от Украины о нашей "формуле мира" и получить приглашение присоединиться к ней. Этот разговор будет направлен на предупреждение некоторых негативных действий со стороны КНР.

Харитонов о вероятности разговора Си и Зеленского: смотрите видео

Си и Макрон обсудили "украинский вопрос"