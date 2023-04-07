Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов. За його словами, ця розмова навряд чи змінить позицію КНР, але Зеленський зможе трохи "опустити китайського імператора на землю".
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"Зеленський зможе трохи "опустити китайського імператора з небес на землю". Сі Цзіньпін, отримавши абсолютну владу в Китаї, вважає себе правителем світу. Мало хто дозволяє собі пряму розмову з китайським лідером. Але Україна зараз у тій позиції, що може вести тільки прямі розмови, які корисні Україні, фронту та нашій перемозі", – зауважив Харитонов.
Сі переконують подзвонити Зеленському
Харитонов зазначив, що Китай не є нейтральною державою, Пекін грає на боці Росії. Тези так званого китайського "мирного плану" озвучують майже те саме, про що говорить російський диктатор Владімір Путін.
На думку президента громадської організації "Ліберально-демократична ліга України", світові лідери переконують Сі Цзіньпіна поговорити із Володимиром Зеленським.
Світові лідери наголошували, що Китай має почути позицію України з перших вуст. Пекін розповідає, що спілкується зі всіма сторонами, а на ділі вони не перетинаються з Україною. Україна та наші союзники наголошують, що дзвінок має відбутись, щоб у Сі не було можливості маневрувати довкола "мирного плану",
– вважає він.
Артур Харитонов підкреслив, що Китай має почути від України про нашу "формулу миру" та отримати запрошення долучитись до неї. Ця розмова буде спрямована на попередження певних негативних дій з боку КНР.
Харитонов про ймовірність розмови Сі та Зеленського: дивіться відео
Сі та Макрон обговорили "українське питання"
- Президенти Китаю та Франції зустрілись у Пекіні, де, зокрема, обговорили "українське питання". Як зазначають у Китаї, що Макрон, що Сі продукували глибокі думки у ході своєї зустрічі та висловили занепокоєння щодо ситуації в Україні. Власне, президент КНР вкотре заявив, що виступає за мир і перемовини.
- У джерелі мовиться: "Сі Цзіньпін зазначив, що причини української кризи складні й будь-яке зволікання буде згубним для всіх сторін. Швидке припинення вогню та припинення війни в інтересах усіх зацікавлених сторін і всього світу. Політичне врегулювання є єдиним правильним виходом".
- Зазначається, що у цьому питанні Пекін начебто не буде опиратись на свої інтереси, адже "виступає за чесність і справедливість".
- Крім того, видання Politico писало, що китайський лідер Сі Цзіньпінь ніяк не змінив свою позицію щодо війни Росії проти України після переговорів із французьким президентом Емануелем Макроном. Найімовірніше, він ніяк не використає свою впливовість на Путіна, щоб схилити його до закінчення війни.