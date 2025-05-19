"Решающий" разговор Путина и Трампа: все, что известно

19 мая Дональд Трамп проведет разговор с Владимиром Путиным. Ожидается, что они обсудят прекращение огня в Украине. Сами телефонные переговоры запланированы на 17:00 по киевскому времени.

После разговора с Путиным Трамп позвонит Зеленскому, а затем также поговорит с лидерами стран-членов НАТО, передает 24 Канал.

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