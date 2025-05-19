"Решающий" разговор Путина и Трампа: все, что известно
19 мая Дональд Трамп проведет разговор с Владимиром Путиным. Ожидается, что они обсудят прекращение огня в Украине. Сами телефонные переговоры запланированы на 17:00 по киевскому времени.
После разговора с Путиным Трамп позвонит Зеленскому, а затем также поговорит с лидерами стран-членов НАТО, передает 24 Канал.
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Михаил Подоляк считает, что разговоры Трампа с Путиным и Зеленским могут начать реальные мирные переговоры, хотя война вряд ли закончится в этот день. Подоляк отметил, что встреча украинской и российской делегаций в Турции была "имитацией" переговоров, и что Путина невозможно убедить, а только заставить принять решение. В ведомстве добавили, что президент США открыт к встрече с Путиным. Также Трамп сделает публичные заявления по итогам телефонных разговоров.
Разговор Трампа с Путиным и Зеленским может начать реальные мирные переговоры, – ОП
Трамп позвонит Зеленскому после разговора с Путиным, Белый дом
Михаил Подоляк считает, что разговоры Трампа с Путиным и Зеленским могут начать реальные мирные переговоры, хотя война вряд ли закончится в этот день.
Подоляк отметил, что встреча украинской и российской делегаций в Турции была "имитацией" переговоров, и что Путина невозможно убедить, а только заставить принять решение.
В ведомстве добавили, что президент США открыт к встрече с Путиным.
Также Трамп сделает публичные заявления по итогам телефонных разговоров.