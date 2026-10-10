В России заявили, что во время разговора Трампа и Путина никто не хотел первым положить трубку

9 октября президент США Дональд Трамп и Владимир Путин провели полуторачасовой телефонный разговор. В ходе беседы они договорились о поставках российского дизельного топлива для снижения цен на топливо, что привело к временному ослаблению американских санкций.

Беседа, как сообщили в Кремле, была "очень содержательной и дружественной". Об этом пишет Reuters.

Как прошла беседа Трампа и Путина

В Кремле заявили, что ни один из лидеров якобы не хотел первым завершать разговор.

Ни один из них не хотел первым положить трубку. Они положили трубки одновременно, буквально в один миг,

– заявил помощник российского диктатора Ушаков.

Беседа длилась полтора часа.

В ходе беседы президенты договорились, что Россия будет поставлять дизельное топливо на рынки США и мира для снижения цен на топливо. Это привело к неожиданному временному ослаблению санкций США в отношении российского топлива, что вызвало недовольство в Украине и других европейских странах.

В Кремле сообщили, что значительная часть беседы была посвящена усилиям по урегулированию войны в Украине. Путин также выразил скептицизм относительно вероятности скорого возобновления трехсторонних мирных переговоров.

Напомним, что, как сообщил американский президент, Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн топлива, еще 500 тысяч тонн – в ноябре, а впоследствии – 1 миллион тонн. Также он заявил о планах по поставке еще 3 миллиона тонн, если это позволит состояние российских НПЗ.

Владимир Зеленский резко раскритиковал разрешение США на продажу российского топлива, назвав это инвестицией в войну. Киев не планирует отказываться от своих планов и продолжит наносить удары по российской нефтяной инфраструктуре.

В свою очередь, США уже начали угрожать прекратить обмен разведывательными данными с Украиной из-за ударов по российским НПЗ.