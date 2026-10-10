Розмова, як розповіли у Кремлі, була "дуже змістовною та дружньою". Про це пише Reuters.

Як пройшла розмова Трампа і Путіна

У Кремлі заявили, що жоден із лідерів нібито не хотів першим завершувати дзвінок.

Жоден із них не хотів першим покласти слухавку. Вони поклали слухавки одночасно, буквально в одну мить,

– заявив помічник російського диктатора Ушаков.

Розмова тривала півтори години.

Під час неї президенти домовилися, що Росія постачатиме дизельне паливо на ринки США та світу для зниження цін на пальне. Це призвело до неочікуваного тимчасового послаблення санкцій США щодо російського пального, що викликало невдоволення в Україні та інших європейських країнах.

У Кремлі повідомили, що значну частину розмови було присвячено зусиллям із врегулювання війни в Україні. Путін також висловив скептицизм щодо ймовірності швидкого відновлення тристоронніх мирних переговорів.

Нагадаємо, що, як повідомив американський президент, Росія негайно поставить понад 300 тисяч тонн пального, ще 500 тисяч тонн – у листопаді, а згодом – 1 мільйон тонн. Також він заявив про плани на постачання ще 3 мільйонів тонн, якщо це дозволятиме стан російських НПЗ.

Володимир Зеленський різко розкритикував дозвіл США на продаж російського пального, назвавши це інвестицією у війну. Київ не планує відмовлятися від своїх планів і продовжить бити по російській нафтовій інфраструктурі.

Натомість США уже почали погрожувати припинити обмін розвідданими з Україною через удари по НПЗ Росії.