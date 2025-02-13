Мы знали, что звонок Трампа Путину неизбежен, – Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что знал о том, что звонок Дональда Трампа российскому диктатору Владимиру Путину состоится в ближайшее время. Кроме этого, он высказался о ситуации в Украине.

По словам Рютте, она координируется между союзниками. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Общественное Новости".

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Что заявил Рютте о разговоре Путина и Трампа

Генсек НАТО отметил, что Дональд Трамп самостоятельно принял решение позвонить Путину. Однако, подчеркнул, что знал о предстоящем разговоре еще около недели назад.

Он также отметил, что после разговора с Путиным президент США позвонил Зеленскому. Кроме этого, по словам Рютте, 14 февраля украинский глава государства встретится с вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Мюнхене. Генсек НАТО заверил, что все процессы координируются между США, Украиной и Европейским альянсом.

Рютте также высказался о Путине и заявил, что не знает, чего ожидать от российского диктатора. Несмотря на то, что в течение 2010 – 2014 он часто встречался с ним, генсек НАТО заметил, что Путин является непредсказуемым человеком. Однако, добавил, что он должен принять участие в переговорах, поскольку начал войну против Украины.